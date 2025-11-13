Lo peor de la borrasca Claudia, inminente en Granada: lluvias intensas, tormentas fuertes y nevadas

Ya hay fecha para la llegada de lo peor de la borrasca Claudia a Granada: a partir de mañana el tiempo cambiará de forma radical ... en la provincia. Habrá lluvias fuertes y persistentes, tormentas, fenómenos marítimos en la costa y nevadas durante todo el fin de semana. Además de una notable bajada de las temperaturas que será todavía más pronunciada a partir de la próxima semana.

La lluvia tomará el protagonismo en Granada desde la madrugada del viernes, momento en el que también se producirán fenómenos costeros adversos en el litoral granadino, con un aviso amarillo activo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología hasta las 03:00 horas. Lloverá durante prácticamente todo el día, aunque es posible que a partir de la tarde la situación vaya a menos y las precipitaciones tiendan a debilitarse.

Las máximas bajarán hasta los 19 grados, lo que supondrá una fuerte bajada tras registrar ayer máximas de 29. Y las mínimas no variarán mucho, quedándose ligeramente por encima de los 10 grados. Además, podrían darse nevadas en cotas de 2.300 metros en la provincia.

La situación no presentará grandes cambios durante el fin de semana: seguirá lloviendo y las temperaturas se mantendrán por debajo de los 20 grados. Además, durante el domingo la cota de nieve bajará hasta los 2.00 metros.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para el domingo. Ideal

¿Seguirá lloviendo la próxima semana?

Las lluvias del fin de semana se prolongarán durante las primeras horas del lunes, aunque serán precipitaciones de menor intensidad. Sin embargo, la cota de nieve seguirá bajando y se situará en los 1.900 metros. Además, hará más frío: las mínimas descenderán hasta los 6 grados y las máximas quedarán en los 17.

Una situación que volverá a repetirse durante la primera mitad de la semana, con una cota de nieve más baja cada día (1.800 y 1.700 metros el martes y el miércoles respectivamente) y con mínimas que se situarán en torno a los 5 grados. Eso sí, no se esperan nuevas lluvias más allá del lunes.