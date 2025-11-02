Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El accidente se produjo en el kilómetro 201 de la A-92. Ariel C. Rojas
Accidente mortal en la A-92

«Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño por aquí»

Los trabajadores de las estaciones de servicio de Huétor Tájar, consternados con el presunto atropello de su vecino de once años en la A-92

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:26

Comenta

En ambos márgenes del kilómetro 201 de la A-92 se extienden dos grandes áreas de servicio. Los trabajadores han empezado la mañana con «muy ... mal cuerpo». A las 6.40 horas, observaron cómo un coche oscuro ponía los pares y se detenía sobre el asfalto. No le dieron importancia, la luz del alba era insuficiente para dibujar la magnitud del suceso. Pensaron que se trataría de un simple accidente sin heridos hasta que la Guardia Civil les informó que un presunto atropello se cobraba la vida de un menor de edad.

