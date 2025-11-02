«Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño por aquí»

En ambos márgenes del kilómetro 201 de la A-92 se extienden dos grandes áreas de servicio. Los trabajadores han empezado la mañana con «muy ... mal cuerpo». A las 6.40 horas, observaron cómo un coche oscuro ponía los pares y se detenía sobre el asfalto. No le dieron importancia, la luz del alba era insuficiente para dibujar la magnitud del suceso. Pensaron que se trataría de un simple accidente sin heridos hasta que la Guardia Civil les informó que un presunto atropello se cobraba la vida de un menor de edad.

MÁS INFORMACIÓN Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar

«Tengo todavía los pelos de punta. Pensaba que se trataba de un incidente sin más hasta que he visto a la funeraria. Al rato ha venido la Guardia Civil a preguntar si habíamos visto algo del accidente o a un niño en la gasolinera porque habían supuestamente atropellado a un niño pequeño. A nadie tiene que pasarle esto, pero encima tan joven… Es una pena. Se me ha quedado muy mal cuerpo», comenta un empleado de una de las gasolineras de la zona.

En el restaurante aledaño que presta servicio 24 horas pensaron que la víctima podría haber llegado a la carretera a bordo de un autobús que paró a las 6.30 horas. Sin embargo, el conductor del autocar y el personal hicieron las comprobaciones oportunas hasta descartar que el niño fuera uno de los pasajeros. El personal relata que tampoco vieron al chico en sus instalaciones. El menor no portaba su documentación y la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, tuvo que averiguar la identidad del joven y localizar con rapidez a los familiares para darles la triste noticia.

El niño residía en Huétor Tájar y estaba escolarizado en el centro educativo Padre Manjón, de acuerdo con fuentes locales. «Dicen sus familiares que al chico le gustaba pasear y correr. Estamos a solo dos kilómetros del pueblo. Pobre chico», apunta otro de los empleados del área de servicio.

En las inmediaciones de las estaciones apenas hay unos cuantos cortijos y diseminados. El lugar donde ha ocurrido el luctuoso suceso se encuentra a 45 minutos a pie del centro de la localidad. Ambas áreas de servicio están unidas por un carril y un túnel que los conecta por debajo de la A-92. La Guardia Civil ha solicitado a los establecimientos las imágenes de las cámaras de seguridad con el fin de esclarecer las causas de su muerte y la dirección que llevaba el joven. El impacto se produjo en los carriles de la carretera que circulan en sentido Málaga.