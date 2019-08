«Tenemos casi los mismos pensamientos»

Torcuato Fandila

«Soy muy sibarita»

Ahora ha llegado el tiempo de lo que se come, se visita y se disfruta. Amparo reconoce que «por mi trabajo no tengo tiempo para viajar, pero siempre me lo paso muy bien cuando viajo con mi familia. El último fue a Conil de la Frontera». Respecto a sus comidas favoritas, no tiene ninguna en especial, «pero en general soy muy exigente en los platos me gustan que sean sabrosos y elaborados con productos naturales a ser posibles de la tierra. No compro nada procesado soy un poco sibarita con la gastronomía». Tamara sigue la estela de su madre. «Mi verano favorito tiene largos paseos y cenas con una copa de vino en Polícar, playas no urbanas y algunas noches en el Albaicín». Respecto a las comida, opta por «la tortilla de patatas de mi madre con unos pimientos fritos de nuestra huerta y una copa de Vertijana. No hay nada más gourmet. Y eso que soy muy sibarita». Llegamos a los parecidos, y a Amparo Martos Izquierdo le sale el orgullo:«La gente me dice que mis dos hijas se parecen a mí. Esto para una madre es lo mejor que te pueden decir».