«¡Qué pellizco dar esta noche las campanadas desde la Plaza del Carmen!»

Entrevista a Fernando Díaz de la Guardia, periodista | Era un chavea cuando empezó en Radio Granada en 1990 y hoy en día es uno de los rostros más conocidos de la televisión INMA G. LEYVA GRANADA Lunes, 31 diciembre 2018, 00:17

El granadino Fernando Díaz de la Guardia, actual presentador del programa 'Vaya mañana' de Canal Sur, será el encargado de dar las campanadas esta noche en la televisión autonómica. Será desde la plaza del Carmen y con Eva Ruiz como compañera.

-Faltan muy pocas horas para dar las campanadas desde la plaza del Carmen, ¿cómo se siente?

-Ilusionado y responsable. Me emociona participar de este acontecimiento en mi ciudad y con mi gente. ¡Qué pellizco!

-Lo primero que pensó cuando le propusieron dar las campanadas este año...

-Agradecimiento por la confianza de Canal Sur, mi cadena, y gran emoción por la ciudad elegida. ¡Quién me lo iba a decir hace unos meses cuando estaba trabajando en Prado del Rey! Para mí sido un año muy intenso y que acaba del mejor modo que podía imaginar.

-¿La experiencia es un grado? Es la segunda vez que dará las campanadas en Canal Sur.

-Y siempre tengo la suerte de contar con magníficas compañeras como Carolina Martín en 2013 y ahora Eva Ruiz a la que admiro mucho. Detrás hay un equipazo y eso también me tranquiliza. Aunque el vértigo ilusionante no me lo quita nadie.

-Tiene ya la capa preparada o es más de abrigo.

-Mi tía me ha regalado la capa de mi tío Fernando al que siempre tengo presente. Aunque soy más de abrigo. La verdad es que no lo he decidido todavía.

-¿Hace algo especial en Nochevieja? ¿Alguna manía?

-En casa solemos disfrazarnos todos, desde los abuelos a los nietos. Lo pasamos muy bien.

-¿Cómo es la Nochevieja perfecta para usted?

-Con mi familia en Granada. Esta vez será diferente, aunque los tendré cerca.

-¿Y lo que no puede faltar ninguna Navidad, en su opinión?

-La ilusión de estar juntos, de reunirnos a cantar villancicos, de sacar al 'niño' que llevamos dentro y, por supuesto, de recordar, con anécdotas felices, a los que se fueron. Tengo la inmensa suerte de contar con mis padres.

-¿Qué le pide al 2019?

-Salud, trabajo y humor. Avances médicos y voluntad institucional para materializarlos y, por supuesto, mis mejores deseos para los desempleados, para las personas que están enfermas, se sienten solas o sufren injusticias. Que los gobernantes estén a la altura de las grandes demandas sociales y que el periodismo se exprese con rigor, responsabilidad y libertad.