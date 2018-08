Los peligros de no hacer caso a una bandera roja Socorristas de Cruz Roja advierten a los bañistas del establecimiento de la bandera roja. / JAVIER MARTÍN La advertencia de los socorristas de la Costa sobre el estado del mar no es suficiente para algunos bañistas, que no respetan la prohibición MARÍA ESCÁMEZ CALAHONDA. Martes, 21 agosto 2018, 01:33

«Tenemos que hacer ver a los veraneantes lo importante que es respetar las señalizaciones en la playa, que solo buscan protegerles», así lo lamentó David Orihuela, coordinador de la Escuela de Salvamento y Rescate Serviola tras los últimos rescates del fin de semana. En verano, las playas de la Costa se llenan de personas que huyen de las altas temperaturas y buscan un momento de desconexión al lado del mar, pese a que no sea el día idóneo para hacerlo. Con la afluencia de gente, la labor de los socorristas se hace crucial en esta zona, más aún cuando no se respetan las prohibiciones en las jornadas en los que el mar está revuelto.

Este pasado fin de semana, muchas de las playas del litoral granadino alzaron la bandera roja a consecuencia del fuerte oleaje. Lo que indicaba, como fin último, el cierre del baño y advertía de sus posibles y graves consecuencias a aquellos que no quisieran respetar el aviso.

Uno de esos casos, fue el de un joven de 19 años, en 'El Farillo' de Calahonda, que hizo caso omiso a la restricción y decidió adentrarse en el mar de forma imprudente. Ante la bravura de las olas, el chico perdió el control y comenzó a tragar agua, lo que provocó una situación de alarma entre los bañistas y el personal de emergencia de esta zona costera. Tras poner en marcha el protocolo de actuación en el momento del suceso para poder rescatar de urgencia al varón, finalmente pudo ser estabilizado gracias a la enfermera del equipo de seguridad y un médico del 061 que se encontraba de vacaciones en el lugar de los hechos. Momentos después de la estabilización, que pudo realizarse sin practicar ninguna maniobra de RCP, el joven fue trasladado al hospital Santa Ana de Motril.

«La bandera roja indica prohibición, pero no prohíbe realmente nada; es el bañista quien valora»

Según relata David Orihuela, coordinador de Serviola, el joven ya había sido advertido en reiteradas ocasiones a lo largo del día de la imprudencia que estaba cometiendo, pero hizo caso omiso. «La bandera roja indica prohibición, pero no prohibe realmente nada. Es el bañista quien valora y decide entrar al agua o no», cuenta David. Un socorrista trabaja permanentemente vigilando el mar e informando a los bañistas de su estado pero, tal y como indicó Orihuela, no tiene autoridad y por tanto no puede obligar a nadie a que «entre o salga del mar y nos haga caso». Esto, a veces, tiene consecuencias fatales, incluso aunque los vigilantes intervengan de forma rápida.

El domingo, la gente se bañaba pese a las instrucciones y recomendaciones del personal de seguridad de las playas. Cuando los días se tuercen, la alerta se hace más preocupante. A lo largo de la jornada, en Carchuna y Calahonda se registraron unos cuatro incidentes a causa de la imprudencia de los bañistas.