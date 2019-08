Pepe Marín

«Los veranos eran maravillosos por la libertad»

Las cosas del verano tienen las primeras salidas, a lo que Pilar madre responde que «mi padre era bastante estricto, así es que siempre era la primera en marcharme a casa, aunque los veranos en nuestra casa eran maravillosos por la libertad que nos daban, entonces me dejaban hasta las 12. Con Pilar por ahora no nos hemos tenido que enfrentar a este dilema, tiene 10 años, es una niña responsable e inteligente así es que cuando llegue el momento veremos». Mientras, Pilar hija ya te suelta por si acaso que «en verano me dejan ir a casa de mis amigos que viven cerca y puedo ir andando; hasta las ocho y media, más o menos».