Un cámara toma imágenes en la entrada de los juzgados de Menores de Granada

Un pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones

La Audiencia de Granada confirma la condena de dos menores que se pegaron en un parque y donde una de ellas recibió una pedrada que le causó una pérdida de visión en un ojo

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

Las dos niñas eran compañeras de colegio y habían sido amigas, pero esa buena relación dejó paso a una animadversión mutua. Como suele ocurrir en ... estos casos, la enemistad entre las dos menores se trasladó a los redes sociales, el campo de batallas en el que muchos chavales resuelven sus diferencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

