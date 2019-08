«Me han pegado una bofetada y me han amenazado con que me van a apuñalar» Puerta de las urgencias del centro de salud de Pinos Puente donde ha tenido lugar la agresión. / IDEAL El guardia de seguridad del centro de salud de Pinos Puente pide más medios al encontrarse indefenso ante la «agresión» de una familia LAURA UBAGO Granada Lunes, 26 agosto 2019, 01:20

El guardia de seguridad del centro de salud de Pinos Puente está desmoralizado tras haber vivido un episodio duro en las urgencias de este ambulatorio. G. N. G. denuncia que ha sido agradido y amenazado esta misma mañana en una situación tensa ante la que ha tenido que pedir ayuda a la Guardia Civil.

Cuenta G. que una mujer entró en urgencias y que informó a sus familiares de que solo podían estar dos personas dentro acompañándola. Indica que no entraron a razones y que querían acceder más. «Un hombre empezó a empujarme y me amenazó diciendo que 'me iba a apuñalar'. Su hija me pegó un bofetón. Me vi desbordado y me salí a la puerta para llamar a la Guardia Civil», indica.

G. señala que en este tipo de centros de salud más conflictivos «se la juegan» y que debería haber más medios. «Tengo un parte de lesiones pero no sé si denunciar. El centro de salud imagino que lo hará porque hay cámaras. No es por miedo. Es que creo que encima esta familia va a denunciarme a mí», señala resignado.

Sin chalecos anticorte, solo, con el único apoyo de la porra y los grilletes, G. se siente idefenso ante estas situaciones de tensión que se dan a menudo, según indica. «Cobramos poco y estamos expuestos a este tipo de agresione. En este centro de salud deberíamos estar al menos dos compañeros, no es lo mismo que verse solo», reivindica con el susto todavía en el cuerpo.