El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. E. P.

Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP

La alcaldesa del municipio agradece al presidente la referencia. El módulo sí se puede cursar en otros dos centros públicos de la provincia

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:35

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido hoy a la situación de la FP y ha afirmado que «hay provincias enteras, como Granada, ... que se están viendo privadas de la posibilidad de formarse en la pública». En este punto, ha puesto como ejemplo el municipio de Montefrío, donde, siempre según las palabras de Sánchez, «se podía hacer un grado superior en paisajismo o medio rural en un centro público pagando cero euros de matrícula y hoy ya solo puede hacerlo en un centro privado, desplazándose tres horas al día en autobús y pagando 2.500 euros». «Así apoyan ustedes a la España que madruga, haciéndola madrugar aún más para obtener mucho menos», ha ironizado.

