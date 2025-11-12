Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
La alcaldesa del municipio agradece al presidente la referencia. El módulo sí se puede cursar en otros dos centros públicos de la provincia
Granada
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:35
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido hoy a la situación de la FP y ha afirmado que «hay provincias enteras, como Granada, ... que se están viendo privadas de la posibilidad de formarse en la pública». En este punto, ha puesto como ejemplo el municipio de Montefrío, donde, siempre según las palabras de Sánchez, «se podía hacer un grado superior en paisajismo o medio rural en un centro público pagando cero euros de matrícula y hoy ya solo puede hacerlo en un centro privado, desplazándose tres horas al día en autobús y pagando 2.500 euros». «Así apoyan ustedes a la España que madruga, haciéndola madrugar aún más para obtener mucho menos», ha ironizado.
Sobre el asunto, la alcaldesa del municipio, Remedios Gámez ha recordado que en junio ya mostraron sus quejas por perder este ciclo, el único de grado superior que había en Montefrío. «Me alegro de que el presidente se preocupe de un pueblo como este», ha indicado al tiempo que ha dicho que es «una reivindicación justa». Ha considerado que es complicado que se mantenga población en localidades como Montefrío si no se ofrecen opciones a los jóvenes.
«Esperamos que el año que viene volvamos a tener un ciclo, si no es este, otro, pero de grado superior», ha indicado Gámez, que ha reconocido que al principio no había muchos estudiantes matriculados en el módulo de Paisajismo, pero ha asegurado que de cara a este curso sí había habido más interés.
La Junta, consultada por este periódico sobre este hecho, no ha respondido de momento. Consultando en su página web se puede comprobar que en la provincia hay dos municipios, Motril y Cogollos Vega, donde se puede estudiar este curso el módulo de Paisajismo y Medio Rural en centros públicos.
