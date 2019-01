«Pedimos la reforma de la ley de reproducción asistida»

¿Qué dice exactamente la ley que Cristina y Marlenny piden cambiar? La ley es la 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, que establece que «cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge». El obstáculo legal que ha encontrado esta pareja de Granada es que ese artículo sólo contemple la condición de «casada» y no la de «pareja de hecho». Ellas no se han casado porque optaron en su momento por hacerse pareja de hecho, aunque de haber sabido que se iban a topar con este muro, hubieran contraído matrimonio. «Es una información que no nos dieron cuando nos sometimos al tratamiento», subraya Marlenny. Ella y Cristina piden tener los mismos derechos que una pareja casada a la hora de inscribir a sus bebés. A su otra hija, hace diez años ya la tuvo que adoptar Cristina. Y aunque ahora se casen 'a posteriori' tendría igualmente que adoptar a los mellizos. «Pedimos que modifiquen esas leyes, porque nos están discriminando aunque no lo parezca, porque una pareja heterosexual lo puede hacer siendo pareja de hecho. Y nosotras pues tenemos que estar casadas», insisten. Cuando IDEAL entrevistó a la pareja, los mellizos no constaban en ningún sitio.