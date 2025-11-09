Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El doctor Antonio Pérez tiene en su despacho imágenes de la Alhambra y de la playa de la Joya, en Torrenueva. Óscar Chamorro

El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo

Antonio Pérez, pediatra en el hospital La Paz de Madrid formado en la UGR, ha desarrollado una terapia innovadora que salva la vida de siete niños con cáncer que estaban desahuciados

Javier F. Barrera

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:57

«Conoció a Patricia y ella decidió por él que tenía que dedicarse al cáncer infantil. Y acertó». Así termina el reportaje que este periódico ... publicó el 5 de  julio de 2020, el año de la pandemia, en la que se contaba la historia de Antonio Pérez, un pediatra granadino, una autoridad en oncología infantil que trabaja en el Hospital de La Paz de Madrid, que ensayaba entonces una terapia para neutralizar el coronavirus.  

