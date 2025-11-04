Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La pediatra granadina Carolina Hernández-Carrillo. Ideal

Una pediatra de Granada crea una guía para madres de gemelos: «Es normal tener miedo»

Carolina Hernández-Carrillo, pediatra experta en lactancia, publica el libro 'Mamá de dos', una guía que está en preventa y saldrá a la luz en enero

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:24

La maternidad asusta. Tener un bebé genera muchas dudas, miedos y preocupaciones. Y la situación es todavía más complicada cuando en vez de esperar a ... un bebé lo que vienen son gemelos. De hecho, la mayoría de padres y madres en esta situación siempre se hacen una misma pregunta: ¿seremos capaces de cuidarlos bien?

