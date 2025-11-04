Una pediatra de Granada crea una guía para madres de gemelos: «Es normal tener miedo»

La maternidad asusta. Tener un bebé genera muchas dudas, miedos y preocupaciones. Y la situación es todavía más complicada cuando en vez de esperar a ... un bebé lo que vienen son gemelos. De hecho, la mayoría de padres y madres en esta situación siempre se hacen una misma pregunta: ¿seremos capaces de cuidarlos bien?

Así que para acabar con esas inseguridades y preocupaciones la granadina Carolina Hernández-Carrillo, pediatra experta en lactancia, se ha lanzado a escribir 'Mamá de dos', un libro que pretende funcionar como una guía para las madres de gemelos. «Mi segundo embarazo fue gemelar y eso me motivó a escribir el libro», cuenta Carolina a IDEAL. Porque sí, pese a ser pediatra y haber tenido ya a una hija, ella también sintió miedo al enterarse de que esperaba a dos bebés en vez de a uno.

«Al final en el libro cuento mi experiencia personal: cómo me enteré, los miedos que tenía y todo lo que desconocía de este tipo de maternidad tan peculiar, que era todo». Porque, tal y como explica, tener gemelos no tiene nada que ver con tener un solo bebé o tener dos hijos con edades parecidas. «Es algo totalmente diferente».

«El libro busca ofrecer acompañamiento a través de las distintas etapas de la maternidad con gemelos» Carolina Hernández-Carrillo Pediatra

La pediatra ya ofrecía consejos e información sobre maternidad a través de sus redes sociales. De hecho, empezó a hacerlo medio año después de ser madre por primera vez: «Empecé a divulgar a través de internet porque veía que mi contenido servía a otras madres, así empezó todo». Y así se decidió también a escribir 'Mamá de dos'.

«El libro busca ofrecer acompañamiento a través de las distintas etapas de la maternidad con gemelos: embarazo, sueño, lactancia, alimentación… Es una forma de que las madres de gemelos se sientan menos solas, menos perdidas y tengan información específica para enfrentarse a todo lo que viene», detalla. Y para ello no solo usa su propia experiencia, sino que también cuenta con relatos de otras madres de gemelos.

El libro todavía no ha salido a la luz, pero ya está disponible en preventa. Y la estimación de Carolina es que finalmente pueda llegar a los interesados en él a partir de enero. Además, quienes lo compren en preventa aparecerán en los créditos del libro en muestra de agradecimiento por haber aportado su ayuda para que el libro se convierta en algo real.

Sobre el futuro, la pediatra granadina reconoce que no descarta volver a trabajar en más libros: «Tengo otras ideas sobre la crianza de gemelos. Incluso libros dirigidos a niños». Sin embargo, reconoce que todavía no ha tenido mucho tiempo para pensar más allá de 'Mamá de dos', algo que todavía le tiene bastante ocupada.