La patrulla de patio empieza a entrenar

En la zona norte de la ciudad de Granada, 180 niños y niñas se preparan para convertirse en mediadores. Estas semanas, sus profesores del colegio público Parque Nueva Granada los están entrenando para que, dentro de muy poco, sean capaces de identificar y resolver por sí mismos distintos conflictos que puedan surgir en los recreos, que desde la entrada en vigor de la normativa en 2023 son inclusivos y ofrecen multitud de actividades más allá del fútbol.

«El objetivo es que aprendan a ayudar a los demás. Eso no nos exime a nosotros de responsabilidad, siempre estamos pendientes, pero hace que ellos se sientan importantes y les enseña responsabilidad», comparte la directora, Irene Román. Faltan los chalecos reflectantes, pero ya tienen las tarjetas identificativas preparadas. El mediador tendrá la suya y entregará a los involucrados una con una boca y otra con una oreja. El que tenga la primera podrá expresarse y el otro, deberá escuchar. Después, las intercambiarán.

El sentido de la responsabilidad también lo trabajan en el huerto. Allí pasan las horas cuando hay un apagón, como el pasado lunes. Preparan la tierra y siembran las semillas. «Estamos plantando habas, pero estos días he estado practicando un baile», cuenta Zoe. En el gimnasio, las mayores, de 11 o 12, demuestran su arte y enseñan a los peques.

Un patio para todos

En el patio, Aísha, Nico y Héctor anuncian la 'Bibliopatio', un viejo carro del Alcampo con novedades del mes, novelas, cómics... Diego, de 10 años, elige un libro de matemáticas y neurociencia. «Voy a aprender a hacer scratch, a programar un juego de una gallina que hace preguntas de matemáticas», aclara. Tiene altas capacidades. «¡Complejas!», añade divertido. A escasos metros, Carolina, que tiene una discapacidad, celebra una canasta. ¡Y dos! Adora el deporte.

La diversidad es evidente en Parque Nueva Granada. «Es una zona de transformación social, hay niños con realidades muy distintas. Algunos son muy impulsivos. Trabajamos el control de emociones para que no se tiren de los pelos y sepan autorregularse. Para muchos, el recreo es el único momento del día para relacionarse».

