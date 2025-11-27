La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»

Las personas celíacas de Granada están de enhorabuena. Desde hace algunas semanas ha llegado a la ciudad un nuevo obrador que ofrece productos 100% sin ... gluten de una gran calidad: panes, hojaldres, pasteles, galletas… Productos con los que se hace casi imposible detectar diferencias con respecto a los que sí que llevan gluten y que explican el éxito de El Obrador de Ferrer.

Este negocio abrió sus puertas a mediados de noviembre en el número 29 de la calle Fontiveros. Y desde entonces no han parado de vender sus productos, hasta el punto de que la mayoría de los días agotan todo lo que hay en sus expositores. Al frente del negocio está José Luis Ferrer, su propietario, que reconoce que tras mucho trabajo se armó de valor y se aventuró a montar su propio obrador.

«A mi hermana Patricia le diagnosticaron celiaquía y a mi me dijeron que tenía predisposición a ser celíaco. Ahí es cuando el proyecto tomó más fuerza hasta que lo hice realidad», cuenta a IDEAL José, que no ha parado hasta convertir su sueño en algo tangible. «Abrí las puertas con la incertidumbre de si iba a funcionar y muy pendiente a los números, pero me he encontrado con un éxito que no me esperaba porque la aceptación está siendo enorme».

«Estoy solo con una empleada y ahora mismo estamos vendiendo por encima de lo que podemos fabricar» José Luis Ferrer Propietario de El Obrador de Ferrer

El propietario del obrador 100% sin gluten detalla que como hacen todo de forma artesanal han tenido que cerrar algunos días para poder preparar sus productos: «Cuando nos quedamos sin género tenemos que parar. Estoy solo con una empleada y ahora mismo estamos vendiendo por encima de lo que podemos fabricar».

En cuanto a sus productos, José explica que han querido apostar por una panadería y repostería «tradicional». Hacen pan blanco, integral y con semillas, con la idea de ofrecer próximamente molletes y chapatas. Además, también ofrecen palmeras, cañas y cruasanes, así como algo de pastelería y productos salados. «Queremos seguir ampliando nuestros productos pero ahora mismo no podemos abarcar más».

El buen arranque del negocio hace que el granadino ya piense en nuevas metas. «No descarto abrir en algún tiempo una tienda de solo venta en el centro para llegar a más gente. Me gustaría hacer más cosas y abrir el abanico de productos pero a corto plazo, con el estrés que estamos teniendo, prefiero que nos mantengamos en esta línea hasta tener todo controlado», finaliza.