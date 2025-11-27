Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fachada y algunos de los productos de El Obrador de Ferrer. Ideal

La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»

Aunque abrió sus puertas hace menos de un mes, el Obrador de Ferrer ya se ha establecido como un referente para las personas celíacas

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

Las personas celíacas de Granada están de enhorabuena. Desde hace algunas semanas ha llegado a la ciudad un nuevo obrador que ofrece productos 100% sin ... gluten de una gran calidad: panes, hojaldres, pasteles, galletas… Productos con los que se hace casi imposible detectar diferencias con respecto a los que sí que llevan gluten y que explican el éxito de El Obrador de Ferrer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  3. 3 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  4. 4 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  7. 7 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  8. 8 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  9. 9

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  10. 10

    Tradición, emoción y cultura en la cocina de Faralá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»

La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»