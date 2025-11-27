La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
Aunque abrió sus puertas hace menos de un mes, el Obrador de Ferrer ya se ha establecido como un referente para las personas celíacas
Granada
Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:54
Las personas celíacas de Granada están de enhorabuena. Desde hace algunas semanas ha llegado a la ciudad un nuevo obrador que ofrece productos 100% sin ... gluten de una gran calidad: panes, hojaldres, pasteles, galletas… Productos con los que se hace casi imposible detectar diferencias con respecto a los que sí que llevan gluten y que explican el éxito de El Obrador de Ferrer.
Este negocio abrió sus puertas a mediados de noviembre en el número 29 de la calle Fontiveros. Y desde entonces no han parado de vender sus productos, hasta el punto de que la mayoría de los días agotan todo lo que hay en sus expositores. Al frente del negocio está José Luis Ferrer, su propietario, que reconoce que tras mucho trabajo se armó de valor y se aventuró a montar su propio obrador.
«A mi hermana Patricia le diagnosticaron celiaquía y a mi me dijeron que tenía predisposición a ser celíaco. Ahí es cuando el proyecto tomó más fuerza hasta que lo hice realidad», cuenta a IDEAL José, que no ha parado hasta convertir su sueño en algo tangible. «Abrí las puertas con la incertidumbre de si iba a funcionar y muy pendiente a los números, pero me he encontrado con un éxito que no me esperaba porque la aceptación está siendo enorme».
«Estoy solo con una empleada y ahora mismo estamos vendiendo por encima de lo que podemos fabricar»
José Luis Ferrer
Propietario de El Obrador de Ferrer
El propietario del obrador 100% sin gluten detalla que como hacen todo de forma artesanal han tenido que cerrar algunos días para poder preparar sus productos: «Cuando nos quedamos sin género tenemos que parar. Estoy solo con una empleada y ahora mismo estamos vendiendo por encima de lo que podemos fabricar».
En cuanto a sus productos, José explica que han querido apostar por una panadería y repostería «tradicional». Hacen pan blanco, integral y con semillas, con la idea de ofrecer próximamente molletes y chapatas. Además, también ofrecen palmeras, cañas y cruasanes, así como algo de pastelería y productos salados. «Queremos seguir ampliando nuestros productos pero ahora mismo no podemos abarcar más».
El buen arranque del negocio hace que el granadino ya piense en nuevas metas. «No descarto abrir en algún tiempo una tienda de solo venta en el centro para llegar a más gente. Me gustaría hacer más cosas y abrir el abanico de productos pero a corto plazo, con el estrés que estamos teniendo, prefiero que nos mantengamos en esta línea hasta tener todo controlado», finaliza.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión