La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»

Las personas que sufren de diabetes tiene que limitar la cantidad de azúcar que comen a diario. De hecho, lo ideal es que únicamente coman ... dulces cuando sus niveles de glucosa se encuentran en rangos óptimos. Por este motivo, en la mayoría de ocasiones no pueden disfrutar de productos de pastelería ya que en la mayoría de los casos utilizan azúcar.

Pero hay una pastelería en Granada que desde hace un tiempo está ofreciendo dulces artesanos 100% aptos para personas diabéticas. Se trata de Sol y Canela, ubicada en el número 6 de la calle Ribera del Genil, donde desde el pasado mes de mayo ofrecen galletas, tartas de queso, magdalenas y brownies sin azúcar pensados para las personas que padecen diabetes.

«Tenemos varios clientes que son diabéticos y prediabéticos y que nos decían que no encontraban productos de pastelería artesanos que fueran aptos para ellos, así que nos pusimos manos a la obra», cuenta Celeste Cárdenas, propietaria de la pastelería. Sin embargo, hacerlos fue bastante diferente a como habitualmente prepara sus elaboraciones.

«Hay que ajustar los parámetros para que la receta sea viable y no perjudique al cliente» Celeste Cárdenas Propietaria de Sol y Canela

Para asegurarse de que procedía correctamente, Celeste contactó con Blanca Gómez, enfermera especialista en diabetes que, además, es diabética: «Le pregunté cómo podía hacerlo porque no solo no podía utilizar azúcares, tampoco podía usar hidratos de carbono». Así que Blanca no lo dudó y decidió aportar su granito de arena a este proyecto.

«Al final hacer los productos aptos para diabéticos ha sido relativamente fácil, con mucho ensayo y error. Pero los resultados son muy buenos», explica Celeste. De hecho, Blanca da fe de ello: «Como persona con diabetes he probado muchos productos y la verdad es que estos están súper conseguidos. Son productos que nos hacen disfrutar de verdad».

Sobre el proceso de elaboración de estos dulces, Celeste y Blanca explican que han tenido que realizar una formulación química concreta para que los resultados fueran perfectos. «Hay que ajustar los parámetros para que la receta sea viable y no perjudique al cliente. Por ejemplo, en vez de harina normal utilizamos harina de almendra».

Según detalla Celeste, ya está trabajando en nuevos productos sin azúcar para añadir a su vitrina, aunque deja claro que también seguirá ofreciendo sus productos habituales para personas que sí que pueden consumir azúcar sin limitaciones. «Ahora estamos intentando formular postres de Navidad sin azúcar porque nos gustaría que nuestros clientes diabéticos tuvieran un dulce especial para esa fecha. Al final la idea es que haya un espacio de pastelería artesana para ellos en la ciudad y en ello estamos», finaliza.