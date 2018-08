El paso de grupos de ciclistas por espacios peatonales crea conflictos en la Alhambra Los peatones denuncian que se saltan «barreras que cortan el tráfico, bajan a gran velocidad y provocan situaciones de peligro con viandantes y el tren turístico» JUAN ENRIQUE GÓMEZ GRANADA Lunes, 27 agosto 2018, 02:04

Los paseos peatonales de la Alhambra, especialmente la cuesta de Gomérez a su paso por el bosque, e incluso espacios como los aledaños del Palacio de Carlos V, se han convertido en punto complicado para la convivencia de peatones y ciclistas. Los viandantes censura que el paseo se ha convertido «en un verdadero circuito para ciclistas» que aprovechan sus pronunciadas pendientes, tanto de subida por el esfuerzo que supone, como de bajada por la alta velocidad que puede conseguirse en el descenso, para disfrutar de la bicicleta.

Los peatones censura un «uso irregular de las calles de tráfico restringido de la Alhambra», que ha provocado conflictos entre ciclistas y peatones, e incluso con el tren turístico, único vehículo autorizado para transitar por determinados espacios del recinto alhambreño. Los ciclistas, con bicicletas de montaña preparadas para poder superar pendientes muy pronunciadas, ascienden desde la cuesta de Gomérez hasta la Puerta de las Granadas, donde comienza el recinto restringido de la Alhambra. Para poder continuar su marcha han de saltarse una barrera que impide el paso de vehículos e incluso posee un sistema para evitar el paso de vehículos de dos ruedas, que saltan fácilmente levantando sus bicicletas. Ascienden por el llamado 'Paseo de Coches' a través del bosque de la Alhambra hacia la Antequeruela Alta, donde tienen que saltar otra barrera, que una vez superada les conduce hacia el paseo del Generalife, y desde allí hacia los caminos y veredas del Parque Periurbano del Generalife, la Silla del Moro -donde han de saltar otra barrera que impide el paso de vehículos- y el Llano de la Perdiz.

Los vigilantes aseguran que reciben insultos y malos gestos cuando les indican que vayan más despacio

Para el descenso, algunos ciclistas pasan la barrera situada junto a las Mimbres, donde a pesar de haber vigilantes jurados, la superan para poder acceder con facilidad a la calle Real de la Alhambra y llegar hasta el punto de descenso por el bosque. Otros no pasan esa barrera, sino que continúan por Antequeruela hasta llegar a la barrera que les impide el paso al paseo central y que rebasan con facilidad. En el inicio del Paseo de los Coches, junto a la Fuente del Tomate, a pesar de dos grandes señales de dirección prohibida y el cartel de que solo se permite el paso del tren turístico, comienzan el descenso que, generalmente, realizan a alta velocidad hasta la barrera de la Puerta de las Granadas, que vuelven a saltar.

Tren turístico

A lo largo de este verano se han producido encontronazos entre ciclistas y conductores del tren turístico. En otras ocasiones han visto dificultado el paso por las barreras, ya que algunos ciclistas aprovechan que se levanta la barrera para pasar en el mismo momento en que el tren inicia su marcha, lo que genera situaciones de peligro.

La relación con los peatones no es mejor que con el tren turístico. Ha habido broncas entre personas que se han visto venir grupos de ciclistas a toda marcha por la parte terriza de Gomérez, entre el Pilar de Carlos V y la Puerta de las Granadas.

Estas conductas pueden ser sancionadas con multas que oscilan entre los 200 y los 500 euros

Los vigilantes de seguridad del recinto de la Alhambra no tienen órdenes de actuar contra la presencia de bicicletas en los espacios peatonales. El Patronato, según los vigilantes, les considera peatones, por lo que la seguridad no puede hacer nada ante la presencia de bicicletas en el recinto, aunque reconocen que son insultados e incluso les hacen cortes de manga, cuando les indican que deben ir más despacio o que no pueden circular por esas zonas. «No nos hacen caso ni cuando pedimos que no circulen por los alrededores del palacio de Carlos V», aseguran los vigilantes, que esperan la orden del Patronato para actuar ante lo que consideran «un problema que solo se solucionará cuando haya una desgracia».

La situación se extiende a la totalidad de las veredas y caminos del Parquer Periurbano del Generalife, la Silla del Moro y el Llano de la Perdiz. El uso de las veredas es continuo «a pesar de que está prohibido por la legislación». Los peatones censuran que se han «destrozado las nuevas veredas de la acequia del Tercio al Avellano». El nuevo sendero de la Silla del Moro «es un circuito de 'mountain bike'» y los del mirador de la Silla, «están horadados por el paso continuo de bicicletas», sin que la Junta de Andalucía, responsable de los espacios protegidos, ni la Alhambra, hagan nada por evitarlo. De hecho, los carteles de prohibido el paso de bicicletas ubicados en las veredas de la Acequia Real han sido tachados con pintura.

Según el Código de Circulación y las normas de la Dirección General de Tráfico (DGT), las bicicletas «no pueden circular por zonas peatonales que no estén expresamente autorizadas para ciclistas; no pueden circular por dirección prohibida; no pueden saltarse semáforos en rojo -no tienen en cuenta los semáforos que regulan el acceso a Gomérez-; no pueden circular por las aceras; y no pueden rebasar barreras que impiden el paso de vehículos no autorizados». Estas conductas pueden ser sancionadas con multas que van de 200 a 500 euros, pero a pesar de ello son habituales en la Alhambra y en la ciudad, donde lo normal es ver ciclistas que no paran ante los semáforos y circulan por aceras y en dirección prohibida.