La pasión por el bubble tea convertida en una forma de vida en Granada Este negocio en Rector López Argüeta se ideó para los universitarios pero ha conseguido un gran éxito en todo tipo de clientela

Elvira Castillo ya era «una loca del bubble tea« mucho antes de tener 'Garden Boba', su pequeño negocio de tés con sabores y perlas gelatinosas en la calle Rector López Argüeta. Justo enfrente del Colegio Mayor Isabel La Católica. Conoció esta bebida tan exótica viajando por el mundo junto a su novio, Alejandro Álvarez, y no perdía la más mínima ocasión de tomarla en cada ciudad que visitaba. Los dos trabajaban como soporte técnico de un videojuego en una empresa de Reino Unido, pero decidieron «darle una oportunidad a España», regresar a Granada y probar suerte en esta nueva aventura juntos. Para ello, invirtieron todo el dinero que tenían ahorrado en reformar el local, decorarlo con mucho gusto e inaugurar el nuevo establecimiento en el mes de abril. Las flores que enmarcan su entrada, el verdor de las ramas que cuelgan en el interior y la luminosidad de sus paredes y de la madera clara le dan un toque natural y desenfadado, que también se nota en el trato cariñoso de Elvira hacia su clientela.

Cuando montaron el negocio, la pareja tenía muy claro que el cliente potencial sería el universitario por estar ubicados muy cerca de varias facultades y colegios mayores, pero en sólo seis meses se han dado cuenta de que el bubble tea gusta por igual a todas las edades. «No sólo prueban sino que repiten», asegura Elvira con orgullo. Y no es para menos, teniendo en cuenta que se trata de una bebida fuera de lo común y muy saludable. «Es originaria de Taiwan», explica. Como base hay que elegir entre el té verde o negro, solo o con leche, y posteriormente el sabor de la fruta que más nos guste (fresa, mango, lychee, cereza, melón, piña, kiwi, cítricos, manzana verde y fruta de la pasión). Como último toque, un topping de perlas de fruta, de tapioca, jelly o crema de tarta de queso realizada por ellos mismos.

En esta época en la que empiezan a bajar las temperaturas, Elvira nos recomienda dentro de sus especialidades el bubble tea con leche caliente, el Thai Milk Tea y el Taro. La mezcla de este último es única en todo el mundo «porque es una receta especial de Alejandro, con un toque especial». Está elaborado con «un tubérculo como la patata y el boniato. Le da un sabor muy dulce, como a galleta. Es uno de los que más se venden y caliente está muy bueno». Por ello, los martes tienen una oferta, 'Taro Tuesday', con la que pagas una bebida mediana y te llevas la grande. Lo hacen también con los matchas los lunes. «Estos últimos están «muy de moda por sus muchos beneficios. Te despiertan igual que un café sin la parte mala de la cafeína».

El más clásico de todos es el Boba, cuyo nombre inspiró el del local, Garden Boba. «En Asía se le llama boba a esta bebida en general. Es un te negro con leche y azucar moreno especial asiático. También es de mis preferidos, caliente y con tapioca». Las bebidas de chocolate (choco, kinder y oreo) son otra opción muy buena para templar el cuerpo, al igual que los cafés y los matchas (normal, de sabores y de oreo). Todo ello, en vasos reutilizables para seguir usándolos en casa.

Cuando entre el invierno «meteremos chocolate caliente y más opciones de comida, aparte del sandwich con salsa tailandesa sriracha, pero de momento me siguen pidiendo las bebidas fresquitas». Por delante, nuevas ideas y apuestas. Lo dicen ellos mismos «Si no tenemos tu bebida, la inventamos para tí».