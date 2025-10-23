El paseo ciclopeatonal de la Base Aérea de Armilla llega al 40% de su ejecución Este nuevo tramo, que une Las Gabias y Alhendín, se sumará a los ya existentes en Armilla, Ogíjares y Churriana de la Vega, completando un recorrido circular de 8,5 kilómetros diseñado para fomentar la práctica deportiva

El diputado de Proyectos Estratégicos, Nicolás Navarro y el diputado de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, han visitado las obras del paseo ciclopeatonal que se está desarrollando en el tramo de la Base Aérea que une Alhendín con Las Gabias, uno de los Proyectos Estratégicos de la Diputación de Granada. La intervención, con un presupuesto de 1.432.080 euros, avanza a buen ritmo y se encuentra actualmente al 40% de ejecución, con previsión de finalizar en marzo de 2026.

Navarro ha destacado que «lo más complicado de la obra ya se ha realizado, especialmente los movimientos de tierras y la preparación del terreno. En las próximas semanas, se completarán las canalizaciones necesarias para el alumbrado y, posteriormente, se iniciará la fase de pavimentación del carril peatonal y del carril bici».

Además, el diputado ha señalado que «hemos conseguido hacer realidad una propuesta que planteamos al inicio de nuestro mandato, lo que refleja que cumplimos con nuestros compromisos. Queremos seguir llenando Granada de vida, apostando por proyectos que conecten a las personas y promuevan un estilo de vida saludable».

Por su parte, el diputado de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, ha indicado que «esta actuación estratégica completa un circuito que conecta municipios y que es transitado a diario por miles de personas, además de ser respetuoso con el medio ambiente y promover un estilo de vida saludable, pues se trata de un espacio en el que se posibilita la práctica deportiva y la convivencia».

Sobre la obra

Se trata de la construcción de un paseo ciclopeatonal de 3,4 kilómetros sobre la GR-3303, que se integra en un circuito familiar y deportivo de más de 8,5 kilómetros alrededor de la Base Aérea. Este nuevo tramo se sumará a los ya existentes en Armilla, Ogíjares y Churriana de la Vega, completando un recorrido circular diseñado para fomentar la práctica deportiva, hábitos de vida saludables y ofrecer nuevos espacios de ocio en contacto con la naturaleza. Además, el proyecto permitirá mejorar la movilidad ciclista y peatonal en el Área Metropolitana de Granada.

Los trabajos incluyen la creación de áreas deportivas y zonas de descanso, señalización horizontal y vertical, cartelería informativa y alumbrado público compuesto por 98 luminarias LED con detección de movimiento. El carril bici se se apoya en un firme flexible de Zahorra Artificial y MBC, mientras que el carril peatonal lo hace sobre pavimento de alpañata con tierra roja de la Alhambra o material de características similares.

Asimismo, la seguridad de la Base Aérea está garantizada mediante una planificación de los trabajos consensuada con los mandos militares, de modo que en ningún momento se ve afectada la operatividad de esta instalación estratégica.