Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
A partir de este día cambiará el tiempo y volverá la lluvia a Granada. Ideal

A partir de este día cambiará el tiempo y volverá la lluvia a Granada

La estabilidad será la protagonista en toda la provincia durante los próximos días, aunque la situación cambiará en el ecuador de la próxima semana

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:37

Comenta

Aunque buena parte de España sigue sufriendo los efectos de la borrasca atlántica, con cuantiosas lluvias y otros fenómenos meteorológicos adversos, la situación es bastante ... diferente en Granada. Y lo seguirá siendo durante algunos días más, ya que tanto este viernes como el fin de semana la estabilidad será la protagonista en la provincia granadina. Sin embargo, ya hay fecha para un nuevo cambio de tiempo con el que regresará la lluvia y bajarán las temperaturas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  6. 6 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  7. 7 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  8. 8 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  9. 9 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana
  10. 10

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal A partir de este día cambiará el tiempo y volverá la lluvia a Granada

A partir de este día cambiará el tiempo y volverá la lluvia a Granada