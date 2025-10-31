A partir de este día cambiará el tiempo y volverá la lluvia a Granada

Aunque buena parte de España sigue sufriendo los efectos de la borrasca atlántica, con cuantiosas lluvias y otros fenómenos meteorológicos adversos, la situación es bastante ... diferente en Granada. Y lo seguirá siendo durante algunos días más, ya que tanto este viernes como el fin de semana la estabilidad será la protagonista en la provincia granadina. Sin embargo, ya hay fecha para un nuevo cambio de tiempo con el que regresará la lluvia y bajarán las temperaturas.

Este viernes será un día soleado en Granada, tal y como refleja el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada. Un día en el que los termómetros rondarán los 24 grados en sus valores máximos y quedarán por encima de los 10 en los mínimos. Una situación que se mantendrá sin cambios el sábado. El domingo, eso sí, podría aumentar ligeramente la nubosidad, aunque igualmente no se esperan lluvias en la provincia.

La situación de ausencia de precipitaciones y días soleados tendrá continuidad durante los primeros días de la próxima semana. Hará sol el lunes y también el martes, con temperaturas sin grandes cambios ni fenómenos meteorológicos destacados. Sin embargo, a partir del miércoles la situación cambiará bastante.

Ampliar Previsión meteorológica para Granada capital de la Agencia Estatal de Meteorología. Ideal

Lluvias y montaña rusa en los termómetros

El miércoles tendrá lugar un cambio de tiempo en Granada, aunque no se producirá hasta después de mediodía. Antes de eso, lo más destacado tendrá que ver con las temperaturas, que subirán de forma notable quedando las máximas muy cerca de los 30 grados y las mínimas alrededor de los 15. Será durante la segunda mitad del día cuando la inestabilidad tome el protagonismo y la lluvia regrese a la provincia.

Una situación de lluvias que, tal y como muestran los modelos de la Aemet, tendría continuidad durante el jueves. Eso sí, habría cambios en las temperaturas, que tras un día bastante caluroso para ser otoño, regresarían a valores más propios de esta época del año, con máxima de 20 grados y mínima de 9.