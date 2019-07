Parte de la iglesia de plaza de Gracia se convertirá en un instituto masculino

Miguel pasea despacio por las ruinas del edificio contiguo a la iglesia de Virgen de Gracia. Mientras sortea cascotes caídos y maderas arrancadas, mira cada palmo del inmueble no como ahora es, sino como lo que pronto será: la consecución de un sueño que hace años no sabía que tenía. Y es que en septiembre del próximo año, las memorias que esconde este lugar volverán a alzarse al ser convertido en un instituto privado destinado solo para chicos.

La idea se germinó hace cuatro años, pero el origen real viene de hace más de dos décadas. Miguel Ángel, el párroco de la iglesia, cuenta que fue en ese tiempo cuando el edificio dejó de funcionar como seminario menor y los jóvenes que allí se preparaban pasaron al seminario mayor que hay situado en el paseo de Cartuja. El problema se hizo manifiesto hace unos cuatro años, cuando los padres de esos niños empezaron a insistir en cómo podían inscribir a sus niños en las escuelas situadas cerca de la iglesia. La respuesta siempre era la misma, «tenían que ir al colegio que les tocara por zona». «La zonificación ha sido la que nos ha impulsado a hacer este colegio», indica el párroco.

En ese momento, Miguel Ángel habló con el obispo de Granada y «nos echamos la manta a la cabeza preguntándonos '¿por qué no montamos un colegio para conseguir arreglar esta situación?'». Así empezó una batalla ardua y compleja que esta semana ha culminado con el inicio de las obras para adecentar el lugar y convertir sus antiguas estancias en aulas adecuadas para los estudiantes.

Para Miguel Ángel, todo era nuevo. Era una andadura para la que nunca se había planteado prepararse, pero en la que se ha esforzado en cuerpo y alma. «Yo llegué a la delegación de Educación y les dije: mira, yo vengo a hacer un colegio, pero no sé ni dónde tengo que ir ni qué tengo que hacer. Necesito que me ayudéis», indica el párroco. Decenas de papeleos, reuniones y planificaciones después, ya cuenta con los permisos pertinentes y con una fecha para poner en marcha este sueño: septiembre del próximo año.

Este nuevo instituto, que estará situado en pleno corazón de la capital y a escasos metros del colegio Virgen de Gracia, llevará el nombre de Colegio Vocacional San Fernando. Un título que Miguel Ángel sabe que despertará reticencias porque «la gente cuando ve vocacional lo primero que piensa es que esto es para curas y monjas, pero no».

Según señala, este colegio nace de la necesidad de poder aunar en un mismo centro a todos sus seminaristas y que puedan educarse y convivir entre ellos, pero también con otros chicos de su edad que no tengan esa vocación religiosa. «Así rompemos con el aislamiento que siempre ha existido entre estos niños y el resto», asegura. Por eso, de los 190 estudiantes que conformarán este colegio, solo un porcentaje pequeño serán seminaristas, pero el resto serán niños que no tienen por qué tener esa aspiración eclesiástica. «Nosotros queremos crear comunidad, que los niños se relacionen con otros niños y no solo entre ellos», dice el párroco.

Sobre la inclusión de la palabra «vocacional» en el nombre de su instituto, Miguel Ángel afirma: «Vocacional viene de llamada. Queremos despertar esa voz que desde dentro les dice a los chicos quiénes son y lo que quieren ser. No nos referimos a la voz de la Iglesia, sino a la suya propia que desde dentro les ayude a descubrir quiénes quieren ser».

Una sola línea

Este centro educativo será de una sola línea, es decir, solo contará con una clase de cada curso, que será desde primero de la ESO hasta bachillerato. Además, a estas clases asistirán únicamente chicos. «Sabemos que eso va a crear controversia, pero creemos en la educación diferenciada. Hemos empezado por los chicos porque teníamos esa cuenta pendiente con los seminaristas, pero esperamos poder crear pronto otro centro de chicas», indica.

«Queremos crear seres completos, que puedan decidir, pensar y vivir por sí mismos y que sepan sorprenderse con la belleza del mundo», comenta el párroco. Por ello, su colegio hará uso de las materias exigidas por la Junta, «pero con matices». «Queremos que sepan hacer ecuaciones, pero que las relacionen con la historia de quien las inventó, con las características de la época en la que se desarrolló y con la historia de la religión. Así conseguiremos que sean personas completas en todos los ámbitos», dice.