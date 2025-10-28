El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park

Veinteseis años después de su creación, el PTS dejará de ser el Parque Tecnológico de la Salud para convertirse en Granada TechPark. El cambio de ... nombre responde a la nueva estrategia de la Junta de Andalucía de agrupar a todos los parques científicos y tecnológicos de Andalucía bajo la marca global TechPark para darle proyección internacional.

El PTS granadino sigue así los pasos del Parque Científico Tecnológico de Cartuja, el mayor de los parques andaluces que ya ha pasado a ser Sevilla TechPark y del Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga, ahora rebautizado como Málaga TechPark. El resto de parques de la comunidad también cambiarán su denominación. En el caso de Rabanales 21 de Córdoba y del PTS de Granada ya han iniciado el proceso.

La Junta de Andalucía presentó en la última reunión del patronato, el pasado 25 de octubre, la propuesta de iniciar el proceso para el cambio de nombre. Sin embargo la decisión no había trascendido públicamente hasta que este lunes el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de Cámara Granada, Gerardo Cuerva, durante un desayuno empresarial lanzaba una crítica sin ambajes a la Junta de Andalucía, cuestionando la utilidad del cambio de denominación.

«Después de pelear, con más o menos éxito, por situar a Granada como parque de la investigación biosanitaria ¿Por qué se nos ha trasladado la decisión de convertir el PTS en un parque tecnológico más, sin el apellido de 'la Salud'?«, inquirió Cuerva, que también mostró su profunda preocupación por la ampliación del PTS, en la que, a su juicio, no se están poniendo los suficientes esfuerzos y ante la que permanecen «vigilantes».

No solo los empresarios han mostrado sus recelos por la adopción de la marca global por parte del PTS granadino del Parque Tecnológico. El propio rector de la UGR Pedro Mercado, como presidente de la Fundación PTS, pidió expresamente durante la reunión del patronato que Granada conservara el término «Salud» en su marca «para que esté presente la singularidad del parque granadino», según confirmaron fuentes de la UGR.

«No vamos a perder el distintivo 'Salud' porque es el garante de nuestra historia y nuestro futuro» Luis González Gerente del PTS

El gerente de la Fundación PTS, Luis González, aseguró a IDEAL que así será. «No vamos a perder el distintivo de 'Salud'. La marca será Granada Tech Park pero mantendrá el subtítulo de Parque Tecnológico de la Salud. Somos el único parque vinculado a un sector concreto de la tecnología y no vamos a perder el distintivo porque es el garante de nuestra historia y nuestro futuro», subrayó González.

Ampliar Los responsables de los ocho parques científicos y tecnológicos andaluces y el consejero sellando su alianza en Granada, el pasado mes de marzo. Ariel C. Rojas

En su opinión, Granada no pierde nada sino que gana con la nueva marca global que pretende «mejorar la proyección internacional y la atracción de inversión y talento» unificando bajo una única marca todos los parques andaluces, «lo que nos permitirá beneficiarnos en temas de cooperación, proyectos europeos o conocimiento en red».

«Asumimos las dos cosas, nuestro prestigio como parque tecnológico de la Salud y la proyección internacional con el concepto Tech Park, una marca que promoverá el emprendimiento, la transferencia y la innovación», apunta. Precisamente en Granada sellaba la alianza en marzo de este año para crear la nueva marca global que aglutinará a los ocho parques científicos y tecnológicos para reforzar la identidad de Andalucía como polo de innovación y desarrollo: Andalusian Science and Tech Parks.

González insistió en que la propuesta que defienden desde Granada pasa por mantener en la nueva marca, que conllevará la creación de un nuevo logotipo, el sobrenombre «Salud», tras Granada TechPark.

Tras la aprobación del inicio del proceso en el patronato, se van a realizar los trámites para inscribir la nueva Granada TechPark en los registros de patentes y marcas, se realizarán los cambios en las direcciones generales donde afecta el cambio de denominación y también se está trabajando, según explicó González, para diseñar una política de comunicación que proyecte la nueva marca. «Esperamos que todo el proceso esté terminado para el próximo patronato, en el primer trimestre de 2026», concluyó.