Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen aérea del Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Pepe Marín

El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park

La Junta pretende dar proyección internacional a la nueva marca global andaluza y asegura que no se perderá el término salud, ante el recelo de los empresarios

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 23:44

Comenta

Veinteseis años después de su creación, el PTS dejará de ser el Parque Tecnológico de la Salud para convertirse en Granada TechPark. El cambio de ... nombre responde a la nueva estrategia de la Junta de Andalucía de agrupar a todos los parques científicos y tecnológicos de Andalucía bajo la marca global TechPark para darle proyección internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  3. 3 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  6. 6 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  7. 7 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  8. 8 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  9. 9 El estreno en la Copa del Rey del Granada, sin televisión
  10. 10 Histórico recibimiento al Maracena en Los Cármenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park

El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park