Parque Comercial Granaita impulsa 'Zona Cero Pantallas' para concienciar sobre el uso excesivo de pantallas en la infancia El psicólogo Alberto Soler ofrecerá una charla gratuita sobre los efectos del uso de pantallas y consejos para un consumo equilibrado en niños y adolescentes

Parque Comercial Granaita llevará a cabo este mes de septiembre una campaña de concienciación ciudadana sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños, según ha informado en un comunicado de prensa. Y es que de acuerdo a diversos estudios, en la provincia de Granada se estima que unos 100.000 niños de entre 0 y 11 años podrían estar expuestos a un uso abusivo de pantallas, con las consecuencias dañinas que ello supone para su desarrollo físico, cognitivo y emocional.

El tiempo recomendado de pantallas en niños va desde cero minutos en niños menores de 2 años, a 20 minutos al día para niños entre 2 y 6 años o un máximo de una hora diaria para niños hasta los 11 años. Sin embargo, tal y como concluye un estudio de la Asociación Española de Pediatría realizado junto al Hospital Universitario Virgen de las Nieves, el tiempo promedio de uso de pantallas alcanza las 2,5 horas, dato que dista de los límites recomendados.

Los efectos que el uso excesivo de pantallas en niños menores de 11 años incluyen: dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo por luz azul o excitación, retrasos en habla, atención, agresividad, ansiedad, estrés, déficit de atención, sedentarismo, sobrepeso, o miopía, entre otros efectos.

Por ello, y en su labor de ser parte activa de la sociedad, del 12 al 21 de septiembre, Parque Comercial Granaita llevará a cabo una campaña de concienciación que comprenderá desde visitas a colegios hasta charlas de expertos e influencers especializados en desarrollo infantil o actividades gratuitas en familia, así como la grabación de un podcast sobre este tema en el centro comercial.

El psicólogo Alberto Soler visitará Granaita

La campaña Zona Cero Pantallas contará en Granaita con la presencia de Alberto Soler, licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia, con más de 15 años de experiencia en psicoterapia y asesoramiento a familias y autor de seis libros sobre crianza infantil.

Soler ofrecerá el próximo 20 de septiembre de 19.30 a 21.30 horas una charla gratuita en la que abordará los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, desde las consecuencias para su desarrollo físico y emocional hasta estrategias prácticas para un uso equilibrado de la tecnología en el hogar. La sesión incluirá ejemplos reales, consejos aplicables en el día a día y un turno de preguntas para que las familias asistentes puedan resolver sus dudas directamente con el experto.

Actividades

Además de la charla de Alberto Soler, la campaña Zona Cero Pantallas desarrollará durante toda la semana en Granaita un completo programa de actividades gratuitas para concienciar sobre un uso saludable de la tecnología en la infancia.

Granaita visitará colegios junto a pediatras y expertos locales y, adicionalmente, se pondrá en marcha el Reto Zona Cero Pantallas —una experiencia en la que las familias podrán dejar sus móviles en taquillas ubicadas en el Centro de Ocio de Granaita y sumar minutos sin pantallas para ganar premios como entradas de cine o menús en restaurantes—, una zona de juegos analógicos para redescubrir clásicos como las chapas, el scalextric o la rayuela, un taller de yoga en familia que tendrá lugar el sábado 20 a las 10.30 horas en el que se fomentará la calma y la conexión, y la grabación de un podcast en directo con especialistas y creadores de contenido que estará abierto a la participación del público.