El parque comercial Granaita anuncia la inminente apertura de Primor o otros negocios La marca portuguesa de decoración y hogar Hôma abrirá sus puertas en el mes de noviembre para reforzar así la oferta de hogar

C. Álvarez Viernes, 24 de octubre 2025, 12:41

Durante los últimos meses del año, Parque Comercial Granaita verá reforzado su mix comercial y de ocio con las aperturas previstas. Desde el parque comercial informan de que la marca portuguesa de decoración y hogar Hôma, cuyo local se encuentra ubicado junto a otros operadores del parque comercial como Fitness Park, Kiabi, Merkal o Media Markt, abrirá sus puertas en el mes de noviembre para reforzar así la oferta de hogar de Granaita.

Asimismo, la recta final del año también vendrá protagonizada por la apertura de la conocida marca de perfumerías Primor, que reforzará la oferta comercial de la Zona Gallery con la apertura de este local anexo a Mercadona.

Por último, Granaita también dispondrá de más opciones de restauración tras la apertura de la barbacoa japonesa Shiro Yaki, en el Centro de Ocio, así como con la llegada de la conocida franquicia de pollo frito Popeye's, local que estará ubicado en la zona Gallery del Parque Comercial.

El Parque Comercial Granaita es el espacio ocio, restauración y compras de referencia en la zona norte de Granada. Con más de 80 establecimientos y marcas a lo largo de los más de 103.000 m2 del complejo comercial, Granaita surge de la integración del Parque Kinepolis y el Centro Comercial Alameda tras una inversión de 5,5 millones de euros. En marzo de 2019 fue reinaugurado con una imagen completamente nueva y un diseño renovado.

Entre sus principales inquilinos se encuentran marcas como Mercadona, Primor, Kinépolis, Decathlon, Sprinter, Álvaro Moreno o Pepco, entre muchos otros. Asimismo, Granaita cuenta también con el certificado BREEAM que reconoce la excelencia en la gestión de las infraestructuras, reconocimiento que anualmente continúa revalidando.