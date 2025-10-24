Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las nuevas aperturas que llegan al Granaita Ideal

El parque comercial Granaita anuncia la inminente apertura de Primor o otros negocios

La marca portuguesa de decoración y hogar Hôma abrirá sus puertas en el mes de noviembre para reforzar así la oferta de hogar

C. Álvarez

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:41

Comenta

Durante los últimos meses del año, Parque Comercial Granaita verá reforzado su mix comercial y de ocio con las aperturas previstas. Desde el parque comercial informan de que la marca portuguesa de decoración y hogar Hôma, cuyo local se encuentra ubicado junto a otros operadores del parque comercial como Fitness Park, Kiabi, Merkal o Media Markt, abrirá sus puertas en el mes de noviembre para reforzar así la oferta de hogar de Granaita.

Asimismo, la recta final del año también vendrá protagonizada por la apertura de la conocida marca de perfumerías Primor, que reforzará la oferta comercial de la Zona Gallery con la apertura de este local anexo a Mercadona.

Por último, Granaita también dispondrá de más opciones de restauración tras la apertura de la barbacoa japonesa Shiro Yaki, en el Centro de Ocio, así como con la llegada de la conocida franquicia de pollo frito Popeye's, local que estará ubicado en la zona Gallery del Parque Comercial.

El Parque Comercial Granaita es el espacio ocio, restauración y compras de referencia en la zona norte de Granada. Con más de 80 establecimientos y marcas a lo largo de los más de 103.000 m2 del complejo comercial, Granaita surge de la integración del Parque Kinepolis y el Centro Comercial Alameda tras una inversión de 5,5 millones de euros. En marzo de 2019 fue reinaugurado con una imagen completamente nueva y un diseño renovado.

Entre sus principales inquilinos se encuentran marcas como Mercadona, Primor, Kinépolis, Decathlon, Sprinter, Álvaro Moreno o Pepco, entre muchos otros. Asimismo, Granaita cuenta también con el certificado BREEAM que reconoce la excelencia en la gestión de las infraestructuras, reconocimiento que anualmente continúa revalidando.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  2. 2

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  3. 3 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  4. 4 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  5. 5 Mario, el granadino que pidió una C15 en La Revuelta, logra la furgoneta con Grison y Milanuncios
  6. 6 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  7. 7

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  8. 8

    Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico
  9. 9

    La parroquia del Serrallo prepara la mudanza
  10. 10 Ponen a la venta un hotel boutique de lujo en la provincia de Granada por 1,2 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El parque comercial Granaita anuncia la inminente apertura de Primor o otros negocios

El parque comercial Granaita anuncia la inminente apertura de Primor o otros negocios