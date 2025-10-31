El Parque de las Ciencias no contempla pagar para exhibir el meteorito de Colomera

El Parque de las Ciencias de Granada no contempla una compra, alquiler o depósito del meteorito de Colomera si ello implica una contraprestación económica a ... la propietaria de la roca extraterreste hallada en la localidad granadina a comienzos del siglo pasado, a pesar de considerar que este sería el «espacio idóneo» para su exhibición.

«Desde un punto de vista científico, dado el carácter excepcional que tiene este meteorito, el Parque de las Ciencias podría ser un espacio idóneo donde exhibir esta pieza y que los ciudadanos pudieran disfrutarla, siempre y cuando su tenencia no implique una compra o esté sujeta a un depósito condicionado a contraprestación económica», ha señalado la dirección del Parque en respuesta a esta redacción.

El Parque de las Ciencias gastó en 2024 unos 350.000 euros en dos piezas para su colección: una maqueta del Titanic y una escultura

No obstante, el museo científico de Granada ya ha hecho antes desembolsos económicos importantes para hacerse con objetos para su colección. Durante el mandato del anterior director, Luis Alcalá, el Parque adquirió al menos dos piezas: en septiembre de 2024 compró a la Fundación Titanic por unos 300.000 euros una maqueta del trasatlántico más famoso del mundo que había sido construida en el propio Parque diez años antes y que ahora forma parte de la exposición permanente 'Titanic. Enseñanzas de la gran tragedia'. En noviembre pagó 35.000 euros al artista neerlandés Rick van Meel por la escultura 'Stellarator TJ-II' –inspirada en un dispositivo experimental de energía de fusión– para exponerla en el vestíbulo del edificio Macroscopio.

«La adquisición de piezas por parte del Parque de las Ciencias está sujeta, por un lado, a la voluntad de la institución de contar con ellas para, por otro lado, seguir las directrices marcadas por su programa de actividades y contenido expositivo», ha explicado la dirección del museo.

Sentencia judicial

Un juzgado de Almuñécar confirmó la primavera pasada que el meteorito de Colomera pertenece en exclusiva a su actual propietaria, nieta del descubridor de la roca, Miguel Pontes, tras desestimar la demanda de otros siete de sus descendientes. La roca se encuentra guardada en una caja metálica y custodiada en un lugar que su dueña no quiere desvelar.

La sentencia cierra la puerta a la posible cesión del aerolito al Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) del CSIC en Madrid, donde estuvo expuesto durante más de 80 años, desde que se descubrió su origen extraterrestre y por tanto su valor científico, en 1934, hasta que su actual propietaria se enteró de que le pertenecía, ya que su padre lo había cedido, pero no donado. La Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón en 2015 y obligó al museo a entregarle la pieza y al Estado a indemnizarle con 50.000 euros por los fragmentos disgregados en museos de todo el mundo.

La propietaria del meteorito, nieta de su descubridor, lo tiene guardado en una caja metálica y custodiado en un lugar secreto

El hijo de la propietaria, de 85 años, aseguró hace unos días a esta redacción que su madre estaría dispuesta a negociar alguna fórmula de «cesión o alquiler con opción a compra» con el museo madrileño, pero también con el Parque de las Ciencias, al que en su día ya ofreció el meteorito, sin obtener respuesta, según su versión.

Valor científico

El meteorito de Colomera tiene un gran valor científico, por un lado, por su tamaño –es uno de los más grandes descubiertos en España–, y por otro, por su composición, única en el mundo. De hecho, la localidad del hallazgo ha dado nombre a un nuevo mineral, la colomeraíta, resultado de la fusión del hierro y el níquel del núcleo con los materiales del manto del asteroide del que procede, al sufrir una colisión y desintegrarse. Aunque es imposible datar su antigüedad, los expertos creen que ese asteroide de varios cientos de kilómetros de diámetro vagó durante millones de años alrededor del Sol hasta que chocó con algo, entró en la órbita de la Tierra y uno de sus fragmentos cayó en lo que ahora es la provincia de Granada.

El meteorito pesaba en origen 134 kilos, pero el Museo de Ciencias Naturales lo cortó y cedió varios fragmentos –28 kilos en total– a otras instituciones y laboratorios. Hay varios en museos de Nueva York, Chicago y Londres, y un trocito de 64 gramos en el Instituto Geológico y Minero de España del CSIC.

Expuesto en Granada

Desde su cesión al museo de Madrid, el «pedrusco» –como durante años fue conocido en el pueblo– ha estado en Granada dos veces. Entre octubre de 1999 y junio de 2000 formó parte de la exposición 'Meteoritos, mensajes alienígenas' en el Parque de las Ciencias, montada por el propio MNCN. En 2008 fue cedido durante un tiempo para su exhibición en su localidad de origen, a petición del Ayuntamiento.

El conservador de Geología del MNCN, Aurelio Nieto, lamentó la sentencia judicial –los nietos demandantes estaban dispuestos a ceder de nuevo gratis el meteorito al museo– y reconoció que la institución carece de fondos para asumir el alquiler o la compra de una pieza. También admitió que sus gestiones para que el meteorito fuera declarado Bien de Interés Cultural –lo que podría frenar su venta por fragmentos o su exportación al extranjero– no tuvieron resultado.