El meteorito de Colomera, durante el tiempo que estuvo expuesto en la localidad granadina. Ideal

El Parque de las Ciencias no contempla pagar para exhibir el meteorito de Colomera

Considera que el museo científico de Granada es el «espacio idóneo» para mostrar esta pieza «excepcional», pero no con una contraprestación económica, como pretende la propietaria

Inés Gallastegui

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:30

El Parque de las Ciencias de Granada no contempla una compra, alquiler o depósito del meteorito de Colomera si ello implica una contraprestación económica a ... la propietaria de la roca extraterreste hallada en la localidad granadina a comienzos del siglo pasado, a pesar de considerar que este sería el «espacio idóneo» para su exhibición.

