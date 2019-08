Así es la 'Ciudad del aire' de Granada: jóvenes con permiso para volar 01:18 Víctor hace la bandera en la 'Ciudad del Aire', el solar regenerado por adolescentes del Distrito Norte. / Reportaje fotográfico Ramón L. Pérez Chavales del Distrito Norte convierten un solar baldío en una pista de 'parkour' | La zona se está desarrollando gracias a la asociación Anaquerando, que ha nacido como una herramienta social para incentivar la convivencia SERGIO GONZÁLEZ HUESO Lunes, 12 agosto 2019, 12:54

Son las 10 de la mañana de un viernes del mes de agosto. En un pequeño parquecito en el barrio de Cartuja hay un grupo de chavales adolescentes. No están de resaca, tampoco fuman nada que huela raro, ni se encuentran inmóviles perdiendo el tiempo sentados en un bordillo con cara de vaca que ve pasar el tren. Están currando, barriendo una zona que de no ser por ellos seguiría abandonada, como tantos espacios públicos que salpican el Distrito Norte y que las administraciones no saben casi ni que existen.

Llevan más de un año esperando sin hacer ruido a que el Ayuntamiento les conteste una petición que tienen: que la 'Ciudad del Aire' que han construido en los últimos dos veranos se incorpore al callejero

La verdad es que estos jóvenes no se quejan demasiado. Son propositivos y pacientes, tanto esto último que llevan más de un año esperando sin hacer ruido a que el Ayuntamiento les conteste una petición que tienen: que la 'Ciudad del Aire' que han construido en los últimos dos veranos se incorpore al callejero. Y no lo quieren por capricho o puro afán de notoriedad, simplemente buscan que los operarios del servicio de limpieza municipal no pasen por alto este sitio, hoy convertido en un centro de convivencia vecinal y de lugar de peregrinación para los amantes del deporte urbano. Entre ellos del 'parkour', esa disciplina surgida en Francia que consiste en salvar la distancia entre dos puntos de la manera más rápida y eficiente con la sola ayuda del cuerpo. Pero también del 'street workout' o calistenia, que va de practicar ejercicios de musculación en la calle levantando tu propio peso, o el 'slackline', hacer equilibrismo sobre una cuerda o cinta tensa, entre otras modalidades importadas.

El doble gato

Víctor está frío. No le ha dado tiempo a calentar, por eso el primer ejercicio que hace no le convence demasiado. Además, queda grava en el segundo murete en el que debe apoyar las manos y se las ha arañado. No le importa: sigue dando brincos como si llevara muelles en las zapatillas. Repite el doble gato, que es como se llama lo que acaba de hacer, y se queda un poquito más conforme. Menos mal.

Su tocayo sujeta con fuerza un poste con las dos manos. Eleva el tronco sin soltarse y pone el cuerpo completamente perpendicular a la barra de sujeción. «Eso es la bandera», explica luego ya con fuelle mientras Jairo, otro de los chavales, hace dominadas en la zona del 'workout'.

Él, Víctor Rojas, es educador en la asociación gitana Anaquerando y también cabeza visible del proyecto urban'arte, que trabaja con jóvenes del barrio dentro del proceso de intervención comunitaria que se está llevando a cabo en esta zona vulnerable de Granada. Su labor incide en la juventud, a la que hace protagonista de la dinamización del territorio, verdadero 'leitmotiv' de todas las entidades de índole social que se dejan la piel por el Distrito Norte. La singularidad de este colectivo, cuyo afán es llegar a ser una asociación emancipada, es su vocación eminentemente urbana. Es sensible, por tanto, a las últimas tendencias que se van abriendo paso a empellones entre los jóvenes. Por lo que consiguen una atracción entre los adolescentes que les hace irresistibles.

Cuenta Víctor que actualmente participan en urban'arte chavales de entre 12 y 26 años. Hacen cursos de grafitis, acrobacias mezcladas con artes marciales o bailan 'break dance', entre otras muchas cosas. Pero sobre todo luchan para que los adolescentes del distrito se quiten de encima el estigma con el que han nacido, ese que les merma la autoestima y que limita sus aspiraciones solo por el simple hecho de ser vecinos de esta zona de la capital.

«Aún existen muchos reparos a la hora de que alguien que no es el del barrio se venga a practicar cualquier cosa con nosotros. Y eso es desconocimiento», explica José Cirre, que está esta mañana en la 'Ciudad del Aire' con el resto. No salta pero ayuda a limpiar. El grupo hace unos días que no pasa por el parque aunque este ya funciona solo. Desde que comenzara su transformación son muchos los que por su cuenta van allí a practicar un poco de deporte. Incluidos estudiantes de la facultad de Educación Física.

La 'Ciudad del Aire'

Cerca del parque 28 de febrero del barrio de Cartuja existe un terreno perteneciente a la Junta de Andalucía. En el año 2017 estaba sin uso y lleno de basura. Era un entorno degradado y como espacio público no valía ni de aparcamiento. «Y entonces llegó la asociación belga Toestand, que mediante un proyecto europeo va por las zonas vulnerables de muchos países recuperando espacios urbanos, y se puso a trabajar de la mano del barrio en la transformación de parte de este solar», cuenta Víctor, a quien llaman 'Grim'.

La conexión entre esta entidad y los vecinos se produjo gracias a uno de sus miembros, que había estado trabajando con el Distrito Norte y era sensible a sus necesidades. Aquel verano de hace dos años comenzaron los trabajos. Todos encaminados a ganarle esta zona a los jóvenes del barrio, quienes decidieron por consenso hacer una pista dedicada al 'parkour'. Una disciplina en auge que tenía muchos aficionados por ejemplo en el Caserío de Montijo, pero que sin embargo no había espacio en ningún lugar de Granada para practicarlo sin incordiar al vecindario. En diez días se transformó por completo este lugar. Cambió la basura y la maleza que se acumulaban por un espacio de deporte urbano con cuatro áreas bien definidas.

Una primera dedicada al 'parkour', que tiene muros de obra a varias alturas, rampas y barras de acero o neumáticos; otra que parece un gimnasio al aire libre con estructuras metálicas desde donde hacer ejercicios de fuerza; una tercera que es un foso de arena para hacer piruetas con la ayuda de una boya enterrada en el suelo;y por último, una cuarta menos usada pues la han reservado para bailar 'break dance', algo prácticamente imposible de hacer hoy porque el terreno está en bruto. Quedan muchas cosas por hacer. Entre los anhelos que tienen estos chavales está cambiar el suelo a otro más acorde con la actividad que realizan. Que haya un punto de luz para ver de noche o una fuente para refrescarse son otras cuestiones que solicitan a una administración a la que instan a que se implique un poco más.

En los dos últimos años tuvimos el apoyo de la Junta, que a través de un programa nos daba una subvención de mil euros»

Según explican estos chavales, este verano aún no han podido seguir mejorando este sitio. «En los dos últimos años tuvimos el apoyo de la Junta, que a través de un programa nos daba una subvención de mil euros», cuenta Víctor. Con este dinero explica que contratan a un albañil para dirigir unos trabajos en los que ellos están presentes y colaboran activamente. Por dos motivos: primero porque el operario necesita que se le asesore en esas cuestiones accesorias al deporte que practican. Aquí no vale con hacer un muro y ya, hay que seguir una serie de recomendaciones para que no haya lesiones. Y segundo porque el trabajador cobra por horas y cuanta más ayuda tenga más rápido se avanza. «Se trata de ganarle tiempo al tiempo», apunta.

Entonces estos jóvenes se ponen con la mezcla, cortan tubos o pintan entre todos las nuevas paredes con grafitis llenos de mensajes positivos. No hay quien no arrime el hombro siempre según sus posibilidades. Y es que esto no va solo de hacer deporte, «se trata también de recuperar el espacio público para la gente», cuenta este joven, que ya hasta harto de probar y sabe que cuando se trabaja «codo con codo con alguien dejas de verlo con la imagen estereotipada», señala.

Mientras sigue hablando se le oyen decir palabras como «compartir», «disciplina», «compañerismo» o «comunidad», conceptos con los que cree que se forja una sociedad igualitaria y desprovista de prejuicios. Esa en la que no es necesario salvar obstáculos a base de saltos mortales. Simplemente se camina de la mano hacia un mundo mejor.