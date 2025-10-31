La papelería más 'vintage' en pleno centro de Granada

En la papelería 'El Cisne' de la Acera del Casino hay un contraste muy curioso entre los artículos que imponen las modas de cada momento ... y los clásicos de toda la vida, que son algo así como un fondo de armario. De esta forma, conviven en un mismo espacio toda la gama de tonos de los subrayadores y las agendas más originales con la lata de lápices de colores Alpino, los plastidecor, las plumas estilográficas, los cromos o los cuadernos Rubio. Ahora también, en versión para adultos para entrenar la mente, potenciar la memoria y la concentración.

Tendencias aparte, lo que nunca puede faltar nunca en nuestras vidas es el BIC más básico, el lápiz Staedtler del número 2, la goma Milán cuadrada 430 y el Tipex, convertido en el rey indiscutible de este establecimiento porque seguimos siendo humanos y también nos equivocamos de vez en cuando.

«Me han dicho que si no lo encuentro aquí, no lo encuentro en ningún sitio», le trasladan de vez en cuando a Pilar Rodríguez Vílchez, propietaria de esta tienda, y ella nos cuenta que se pone de lo más ancha porque es el mejor cumplido que le pueden hacer. Y tienen razón porque mantener ese equilibrio entre lo tradicional y lo moderno y frenar la amenaza de las plataformas de compras es algo así como «renovarse o morir». Por ello, hay que estudiar nuevas posibilidades y recientemente han introducido una fotocopiadora, el envío de correos electrónicos y el servicio de paquetería «gracias a lo cual muchos han descubierto que estamos aquí y, de paso, nos compran».

M. D. Martínez

Sus padres, Ricardo y Pilar, adquirieron la antigua papelería de los hermanos Enrique y Antonio Mesa Abril el 28 de diciembre de 1994. Sigue manteniendo intacta la esencia de quienes la inauguraron en 1968 «salvo la reforma que hizo en el escaparate el decorador Gaby Castillo. También se puso un nuevo tablero en el mostrador, se incorporaron nuevos muebles y estanterías y se arreglaron las escaleras», explica la progenitora.

Siguiendo con los cambios, mantenerse 31 años en pleno Puerta Real tiene su mérito. Madre e hija aseguran que «todo ha cambiado, tanto la vida como el tipo de venta, más orientada a la oficina porque estamos rodeadas por ellas. Antes se vendía mucha pluma estilográfica, tinteros y cosas recambiables, que hoy en día ya no se venden. Prefieren un BIC de 40 céntimos para no calentarse la cabeza». Todo se hacía a mano y, por ello, era muy frecuente la venta de los diarios de caja, de los libros contables, el registro de gastos y bienes de inversión, las letras transferibles, las etiquetas adhesivas y las carpetas colgantes. Todo eso se ha perdido con la irrupción de los ordenadores y la moda de usar y tirar. «Ya no quieren las agendas de piel, a las que se les cambiaban las hojas, sino una nueva cada año». Nos cuentan que con la crisis de 2008 se notó mucho como bajó la costumbre de las empresas de regalar una agenda a los empleados y, posteriormente, la de algunos bancos de dar calendarios cuando llegaba Navidad.

A diferencia de otras papelerías, 'El Cisne' no tiene colegios cercanos y, por ello, «no vienen los niños a por el lápiz y por la goma y sí mucho cliente de oficina». Lejos de lo que pudiera pensarse, «los sábados, días festivos y de más jaleo en Puerta Real es cuando menos clientela hay porque las oficinas están cerradas». Ahora que se aproxima la Navidad viene mucha gente mayor «buscando los christmas de toda la vida, los de Ferrandiz. Es una marca de siempre pero hay cosas que ya nos cuesta trabajo encontrar». Como anécdota, a Pilar, hija, le pidieron no hace mucho «un sobre de lenguetazo y le tuve que decir a la señora que eso ya no existe. Ella me contestó que eran los de toda la vida». Algo parecido le pasó a su progenitora un día que fue al banco con el dinero en un sobre de avión. «El muchacho me dijo, 'jolín un sobre de avión, si eso ya no se ve'. Le contesté que todavía tenía una caja entera».

M. D. Martínez

Nos muestran un taco de mapas de Granada, casi una reliquia. «Vendíamos miles, pero ¿a quién ves ahora con este pedazo de papel por la calle estando Google?» . En el baúl de los recuerdos se quedaron igualmente los artículos para Primera Comunión, que han dado paso a pequeños sobres billetera para las celebraciones más especiales.

Las modas se notan muchísimo y lo más novedoso en estos momentos son las agendas de todo tipo y los subrayadores color pastel, «la debilidad de las chicas. Pasado mañana se lleva la purpurina y ya no vendes el pastel y ahí te lo quedas. Y esto va así y te tienes que amoldar». Curiosamente «a mucha gente le atrae el olor a papelería de esta tienda y también se quedan prendados de toda la gama de lápices y rotuladores que tenemos».

Capítulo aparte merece María Angustias Toro Rodríguez. Es la cara más visible de 'El Cisne' desde hace 30 años y «la persona de total confianza. Jamás ha faltado y ha venido incluso estando mala». Algunas personas mayores, incluso, le piden que les escriba alguna dirección en un sobre. Por ello, cuando llega Navidad algunos le han regalado bombones o algún libro en agradecimiento a ese cariño, atención y delicadeza que muestra siempre.

Las tres coinciden en que mayores y no tan mayores les comentan que echan de menos ese tipo de atención personalizada, al igual que encontrar una papelería por el centro. «Es algo que fideliza. No se trata de vender y ya está, sino de dedicarle todo el tiempo que necesita una persona».