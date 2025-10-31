Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La papelería El Cisne lleva funcionando desde 1968. M. D. Martínez

La papelería más 'vintage' en pleno centro de Granada

En este establecimiento lo más moderno convive con artículos que siguen siendo todo un clásico como el Bic, el lápiz de número 2 y el Tipex

María Dolores Martínez

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:50

En la papelería 'El Cisne' de la Acera del Casino hay un contraste muy curioso entre los artículos que imponen las modas de cada momento ... y los clásicos de toda la vida, que son algo así como un fondo de armario. De esta forma, conviven en un mismo espacio toda la gama de tonos de los subrayadores y las agendas más originales con la lata de lápices de colores Alpino, los plastidecor, las plumas estilográficas, los cromos o los cuadernos Rubio. Ahora también, en versión para adultos para entrenar la mente, potenciar la memoria y la concentración.

