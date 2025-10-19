«Papa, si alguna vez vienes a España, te hacemos una fiesta en las cuevas de Granada» Gitanos de Granada cantan a León XIV en el Vaticano y le regalan una vara de mando en el marco del Jubileo de los Romaníes

Javier F. Barrera Granada Domingo, 19 de octubre 2025, 15:04 Comenta Compartir

La voz de Rafalete se alza entonada entre los muros del Vaticano. Este gitano de Granada, Rafael Fernández Jiménez, canta sobre el estrado del Aula Pablo VI ante la atenta mirada del Papa León XIV. El acto reúne gitanos de todo el planeta que se han reunido para celebrar con el Santo Padre el Jubileo de los Romaníes, Sinti y Caminantes.

El encuentro lleva el título simbólico 'La esperanza es itinerante'. Un signo de la atención de la Iglesia hacia un segmento de la población a menudo relegado y, a veces, auto-relegado a los márgenes del perímetro social. Durante este acto entrañable suenan músicas de toda Europa con sus bailes típicos pero es la voz de Rafalete y lo que dice como lo sienten los gitanos de España y de Granada lo que cautiva a toda la audiencia y al Papa en persona.

«Si algún día vienes a España, los gitanos de Granada te hacemos una fiesta flamenca en las cuevas de Granada», empieza Rafael Fernández Jiménez, miembro de la Pastoral Gitana de la ciudad de la Alhambra. «Papa León te queremos. Papa León te adoramos. Papa León te cantamos porque somos gitanos».

Mientras, al compás, el Papa sonreía y aplaudía la interpretación que, cuando acabó, llevó a Rafael Fernández Jiménez a decir las siguientes palabras. «Los gitanos de España le hemos traído un obsequio. ¿Me permite que se lo entregue con mi primo José? Entonces, sale de la formación hacia el Papa, que se pone en pie y, entre una salva de aplausos, recibe una vara de mando y ambos, el Santo Padre y Rafalete, se funden en un abrazo. La ovación es ahora atronadora y Rafalete vuelve sonriendo a su sitio.

Allí, todavía sobre el estrado del Aula Pablo VI, le esperan los componentes del cuadro flamenco, dos guitarras y dos voces de hombre y mujer. Todos, llevan un pañuelo rojo con lunares blancos al cuello, sencillo pero orgulloso de ser gitano.

Cargado de simbolismo

Más adelante, el cantaor ha explicado que simbólicamente les acompañan Emilia la Canastera, beata del Pueblo Gitano, (fue martirizada durante la persecución religiosa a finales de la Guerra Civil en 1939), que vivió una vida con ardor. También Ceferino más conocido como el Pelé (canonizado por Juan Pablo II), hombre bendito. «Va bailando con honor y Dios lo tiene en su gloria y es su gran admirador».

No son los únicos felices y contentos, entre el público, la expedición granadina ve cómo se ha ensanchado su alma. Son miembros de la Pastoral Gitana de la diócesis de Granada, entre ellos, María Dolores Jiménez, además, que fue presidenta de la asociación mujeres Romí, quien resume lo vivido. «Es una experiencia única». María Dolores Jiménez es, por si fuera poco, prima del protagonista de este día, el cantaor Rafael Fernández Jiménez

María Dolores Jiménez explicaba desde Roma a este periódico que se sentían muy orgullosos. «Primero porque la celebración del propio Jubileo de los Romaníes es un cambio de mentalidad, de dejar lo viejo y coger lo nuevo. Además, que el nuevo Papa haya recibido a los gitanos y hayamos celebrado este Jubileo Romaní ha sido una experiencia única».

Añade todavía desde Roma esta voz también alta y fuerte del Sacromonte que «ha habido muchos gitanos de muchos países del mundo y la verdad es que yo me he sentido muy orgullosa, contenta y muy feliz porque hemos venido de Granada. Es un orgullo y una satisfacción llevar el Jubileo gitano y hacer la peregrinación a Roma».

Preguntas y respuestas

Ha sido uno de los encuentros más musicales y alegres de los que va de Pontificado, y León XIV ha respondido algunas preguntas de los participantes al Jubileo de los Gitanos que este sábado les ha reunido en el Vaticano.

Uno de los participantes le ha preguntado «cómo superar los prejuicios contra quien pertenece a una minoría no amada». «Hay que intentar dejar un poco de lado esta distinción de quién es diferente y empezar por respetar a todos los seres humanos«.

«Cada ser humano, ha proseguido, ha nacido a imagen y semejanza de Dios. Si uno es pobre, otro viene de una familia rica, uno tiene propiedades, otro no, todos somos hermanos y hermanas. Y entonces, respetemos esta fraternidad de todos y veremos que también ahí el mundo podrá cambiar», ha respondido.