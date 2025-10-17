Pandora lanza varias ofertas para trabajar en sus tiendas de Granada La compañía de joyas busca reforzar su plantilla en los espacios con los que cuenta en El Corte Inglés de Arabial y Genil

La marca de joyas y complementos de origen danés Pandora, con presencia en más de 70 países, ha lanzado dos ofertas de empleo para sus espacios comerciales de El Corte Inglés, tanto el de Genil como el de Arabial.

«Estas Navidades, en Pandora buscamos personas auténticas, con sensibilidad y energía, que quieran crear momentos mágicos con cada cliente», apunta en su oferta la compañía. Las ofertas que ha lanzado como dependiente/a están incluidas en las campañas de refuerzo para el Black Friday y Navidad, por lo que son a tiempo parcial pero no exigen experiencia previa.

Pandora detalla en su oferta que, entre las tareas, estará la atención «cercana, auténtica y personalizada a cada uno de nuestros fans« pues ayudarles a encontrar »la joya perfecta no es solo una venta, es una experiencia«. También busca personas proactivas que ayuden al responsable y al resto del equipo »aportando ideas, energía y ganas de sumar«.

Ofrecen un trabajo a tiempo parcial, «ideal para compaginar con otras experiencias», en un entorno en el que «podrás crecer, aprender y disfrutar de un ambiente navideño único».

Pandora es una compañía con una marca distintiva y productos distintivos que en solo unos años ha proyectado el sueño de un joyero danés local hasta convertirse una compañía de joyería internacional con ventas en más de 70 países.

Solo en Granada, además de los dos puntos de venta de El Corte Inglés, cuenta con dos tiendas propias, una en la calle Recogidas y otra en el centro comercial Nevada de Armilla.