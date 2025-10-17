Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pandora busca trabajadores para sus espacios en El Corte Inglés de Granada Ideal

Pandora lanza varias ofertas para trabajar en sus tiendas de Granada

La compañía de joyas busca reforzar su plantilla en los espacios con los que cuenta en El Corte Inglés de Arabial y Genil

C. Álvarez

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:26

Comenta

La marca de joyas y complementos de origen danés Pandora, con presencia en más de 70 países, ha lanzado dos ofertas de empleo para sus espacios comerciales de El Corte Inglés, tanto el de Genil como el de Arabial.

«Estas Navidades, en Pandora buscamos personas auténticas, con sensibilidad y energía, que quieran crear momentos mágicos con cada cliente», apunta en su oferta la compañía. Las ofertas que ha lanzado como dependiente/a están incluidas en las campañas de refuerzo para el Black Friday y Navidad, por lo que son a tiempo parcial pero no exigen experiencia previa.

Pandora detalla en su oferta que, entre las tareas, estará la atención «cercana, auténtica y personalizada a cada uno de nuestros fans« pues ayudarles a encontrar »la joya perfecta no es solo una venta, es una experiencia«. También busca personas proactivas que ayuden al responsable y al resto del equipo »aportando ideas, energía y ganas de sumar«.

MÁS INFORMACIÓN

Ofrecen un trabajo a tiempo parcial, «ideal para compaginar con otras experiencias», en un entorno en el que «podrás crecer, aprender y disfrutar de un ambiente navideño único».

Pandora es una compañía con una marca distintiva y productos distintivos que en solo unos años ha proyectado el sueño de un joyero danés local hasta convertirse una compañía de joyería internacional con ventas en más de 70 países.

Pandora opera y maneja un modelo empresarial integrado verticalmente, desde un diseño y fabricación internos hasta el marketing global y la distribución directa en la mayoría de mercados. Los productos se venden en más de 70 países, en seis continentes, a través de más de 10.300 puntos de venta, incluyendo alrededor de 900 tiendas Pandora.

Solo en Granada, además de los dos puntos de venta de El Corte Inglés, cuenta con dos tiendas propias, una en la calle Recogidas y otra en el centro comercial Nevada de Armilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  2. 2 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  3. 3 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  4. 4 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  5. 5 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  6. 6

    La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes
  7. 7 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  8. 8 La abuela centenaria de un pueblo de Granada que recogía aceitunas por tres pesetas y media al día
  9. 9 El restaurante más pequeño de Granada se hace grande
  10. 10 La conexión Granada-Nantes comenzará el 18 de diciembre con vuelos desde 27 euros para Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pandora lanza varias ofertas para trabajar en sus tiendas de Granada

Pandora lanza varias ofertas para trabajar en sus tiendas de Granada