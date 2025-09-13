Una panadería de Granada inventa el postre más granadino: tarta de queso de torta de la Virgen Han querido «mezclar la tendencia con la tradición de Granada» en las fechas de la Patrona

Acaba de salir del obrador y está llamada a hacer furor entre los más golosos de nuestra ciudad. Nos referimos a la tarta de queso con sabor a torta de la Virgen, la última delicatessen de la Casita del Pan con la que se ha logrado fusionar en una misma creación una de nuestras tradiciones más arraigadas con un dulce que es tendencia. Rocío Rey, propietaria del negocio junto a su marido, Pedro Martínez, nos muestra orgullosa esta nueva apuesta. Llevan 16 años al frente de esta empresa, pero no fue hasta abril de este año cuando decidieron montar su propio obrador y aportar también sus creaciones al apasionante mundo de la repostería y la bollería. En el caso de esta tarta de queso con sabor a torta de la Virgen han querido «mezclar la tendencia con la tradición de Granada y un dulce tan típico como es la torta de la Virgen, la Patrona de la ciudad», nos cuenta Rocío en el local que tienen en Acera del Darro. Hay otros cuatro en Recogidas, en la calle Tablas (justo detrás se encuentra el obrador), San Antón y Carril del Picón.

De esta forma «se ha hecho un mix entre lo novedoso y lo tradicional y la verdad es que hemos conseguido un producto que está muy bueno. Te deja ese sabor a infancia, a la torta que has comido toda la vida y que te daba tu abuela, y a la tarta de queso tan expandida en todos los sitios». Tras hacer muchas pruebas «creemos que hemos dado con la tecla».

Para este nuevo lanzamiento se ha apostado por los dos sabores de torta más demandados: la más tradicional de cabello de ángel y la de chocolate. Y para que no falte detalle, cada tarta está decorada con una oblea comestible con la imagen de la Virgen de las Angustias y trocitos de torta para darle ese punto crujiente a cada bocado.

Este nuevo sabor a torta de la Virgen se suma a los ya existentes en el negocio de Lotus, pistacho, oreo, kinder bueno, Dubai o happy hippo. «Seguimos innovando porque se pueden hacer mil cosas, como galletas de dinosaurio o Ferrero Rocher».

Junto a la tarta, la propia torta de la Virgen es una de las grandes estrellas en estos días. La venden de cabello de ángel, de chocolate, sin relleno y de crema pastelera. Todas ellas presentadas en unas preciosas cajas con la imagen a color de la Virgen. Para el año que viene quieren añadir nuevos sabores.

Son conscientes de que hay mucha gente que considera mucha cantidad comprar una sóla torta o apostar sólo por un sabor cuando hay distintas preferencias en casa. Por ello, ofrecen la opción de comprarla en porciones. También, el pastel de la torta más pequeño (hecho por otro obrador). Se trata de un bizcocho con crema pastelera, azúcar, canela y matalahúva.

Tarta y tortas aparte, la impronta granadina de la Casita del Pan también está presente en otra de sus creaciones con más demanda, «el piononazo». Como su nombre indica, es la versión «a lo grande» de este dulce tan típico de Santa Fe. Está tan bueno que uno sólo de los clásicos y más pequeños «te sabe a poco». En el caso de los turistas «primero prueban el grande y luego se llevan una caja de los pequeños cuando van a sus destinos».

Otro de los grandes éxitos de la Casita del Pan es su genuino café con croissant para llevar

Gracias a la información publicada al respecto por nuestro compañero Alberto Flores, la Casita del Pan saltó a espacios como Hoy en día de Toñi Moreno y Espejo Público. La jugosidad de este croissant es muy similar a la de sus cookies caseras de sabores y de otro producto que gusta muchísimo en sus establecimientos, las palmeras. «Las hacemos nosotros. Rellenamos el hojaldre, blandito con crema de kinder, pistacho, chocolate blanco yema de huevo, piononos…y las bañamos de chocolate».

La Casita del Pan apuesta siempre por los dulces de temporada, como es el caso de la torta de la Virgen, los de Semana Santa «espectaculares» o el roscón de Reyes. Con respecto a este último, prometen «una innovación que aún no pueden contar». Nada sorprendente, si tenemos en cuenta que Rocío es también una golosa, de familia de golosos, que tampoco perdona una buena ocasión, ni en Granada ni en su pueblo de La Carolina.