«Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»

Desde que la nueva propietaria de la fábrica de campanas decorativas de cocina Steelgran Componentes S.A., el gigante chino Midea, planteó un ERE de ... extinción con la salida de los 49 profesionales de esta industria y el cierre definitivo de la planta granadina en marzo de 2026 la plantilla sabía que no era posible el final feliz.

El comité de empresa asume que el cierre era inevitable pero planteó un acto de conciliación, previo a una convocatoria de huelga, para pelear por las indemnizaciones más altas posibles para la plantilla compuesta por 49 trabajadores, la mayoría entre los 45 y 55 años y con una antigüedad de 25 años en la compañía. Y tras una dura negociación lo han conseguido.

Los representantes del comité, presidido por Comisiones Obreras, y los representantes de la dirección de la fábrica, con sus asesores y los mediadores, se encerraron en la tarde del lunes en la sede del Sercla y estuvieron más de cuatro horas sentados negociando hasta alcanzar un preacuerdo en el que se recogen las indemnizaciones máximas.

«Fue muy duro, en las dos primeras horas no daban su brazo a torcer», relata el presidente del Comité de Empresa, Javier Trapero.

El preacuerdo respeta los 45 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, que se recogían en el convenio colectivo y se extiende la aplicación de esta cláusula a todos los trabajadores, ya que los que entraron con posterioridad no tenían este derecho reconocido. Además de aplicarse a todos por igual, el comité de empresa ha logrado también que se reconozca la antigüedad real de algunos de los afectados por el ERE, que llevaban más años trabajando de los que figuraban en sus contratos actuales, sin tener que acudir a juicios.

Tras cuatro largas horas de negociación, los representantes sindicales salían a la puerta, donde esperaban 46 de sus compañeros, con esta propuesta y se aceptó por 43 votos a favor, dos en contra y una abstención. Se evita así la convocatoria de huelga y se logra la paz en los últimos meses que le quedan a la planta de Steelgran, que parará su producción el próximo 31 de diciembre, con la salida del personal de fábrica, mientras que el personal de oficinas se mantendrá hasta marzo de 2026 para concluir el cierre.

«El cierre de la fábrica no tenía marcha atrás, la decisión la tenían tomada e era irreversible, se van a llevar la producción a Portugal. Dentro de la dureza de la negociación hemos salido bien, aunque nos hubiese gustado sacar algo más», valora Trapero.

Compensación de 4.000 euros

La sensación de la plantilla, que se va a la calle con indemnizaciones que rondan una media de 100.000 euros en el caso de los que tenían 25 años de antigüedad, es de desolación pero a la vez de cierto alivio tras el preacuerdo que les reconoce el derecho a percibir 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. «Es un palo muy gordo verte en la calle después de trabajar aquí 25 años, los compañeros están de bajón pero dentro de todo el drama al menos se ha logrado la indemnización. Tenemos que seguir y toca mirar para adelante», concluye Trapero.

Otro de los derechos que han arañado los representantes del comité es una partida de 4.000 euros -en principio la propuesta era de 2.500- como compensación para los profesionales que decidan no beneficiarse del programa de inserción laboral que les ha ofrecido Midea, a través de una empresa de recolocación.

Este martes se culminará la redacción del acuerdo definitivo y se desconvocará la huelga, con la ratificación de la asamblea de trabajadores.