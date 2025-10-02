La Palma busca ser reconocida en IV y V gama por el mercado

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:34 Compartir

«Nosotros buscamos siempre el posicionamiento; que la marca se reconozca como La Palma no solamente en fresco sino en IV y V». Así de rotundo se manifiesta el presidente de esta cooperativa granadina, Pedro Ruiz, que lidera la comitiva de la empresa en la feria Fruit Attraction. Una presencia en la muestra madrileña que también está justificada «por el hecho de que tenemos un amplio abanico de producto» y, evidentemente, por tener «una atención para con nuestro cliente habitual que esperamos los meses venideros». Yde paso hacer del stand un punto de enganche de nuevos posibles compradores para el futuro próximo.

Ruiz suma una edición más en cuanto a presencia en el recinto ferial de Ifema, Como este año la organización ha determinado que el producto estrella sea el tomate, la Cooperativa La Palma a la hora de diseñar el stand optó por darle protagonismo a las tomateras y su presencia es más que evidente y hace gala de la amplia cantidad de variedades de este producto existentes. «Tenemos aquí nuestras plantas de tomate que hemos trasladado desde Motril haciendo un gran esfuerzo y quien nos visita puede ver los tomates vivos». La verdad es que no le falta detalle, porque «le hemos puesto nuestro sistema de riego por goteo».

Un punto de encuentro en el Pabellón 9, donde se encuentra prácticamente la totalidad de las empresas del sector hortofrutícola de Andalucía, que es un hervidero de gente. «La parte comercial ha venido para atender clientes, con los que se analizan campañas pasadas y también se avanza lo que puede pasar en los próximos meses, sin olvidar la innovación, el producto y el desarrollo», señala el presidente de Cooperativa La Palma. Junto a ello sus técnicos abordan con otros profesionales y clientes todo lo relacionado con la industria auxiliar y el material genético, además de atender también a todos las empresas con las que colaboramos».

Cooperativa La Palma ha trasladado hasta Ifema a un grupo de 25 de sus agricultores para que pudieran analizar de en primera persona «toda la situación que hay en Marruecos, Centro Europa y la parte de producción de España» para posteriormente «dialogar y establecer la estrategia de nuestra cooperativa». Por tanto, La Palma acude a Fruit Attraction «con objetivos bien marcados», que esperan alcanzar antes de regresar a Granada.

Pero como en una muestra de este tipo no todo el tiempo se dedica a la actividad comercial y profesional, Cooperativa La Palma el primer día de la feria innovó y desarrollo en su stand un 'show cooking' con el tomate en diferentes texturas como producto estrella y que contó con el reconocido chef Enrique Sánchez como maestro de ceremonias, quien en directo dio cuenta de su buen hacer al frente de una cocina.