El 'pájaro' de la Guardia Civil que vuela cuando nadie puede hacerlo

Es posible contemplar, en apenas quince minutos, a los turistas haciéndose selfies en la Torre de la Vela, a los aficionados animando al Granada CF en Los Cármenes, a los senderistas contemplando el atardecer desde Los Cahorros y la nieve brillando desde lo más alto del Mulhacén. Es posible, pero para ello hace falta volar. Hay quien tiene el privilegio de divisar estas maravillas a menudo, a vista de pájaro, aunque sin mucho tiempo de pararse a emocionarse con las vistas. Son los miembros de la Unidad aérea de helicópteros de la Guardia Civil de Granada, que desde el aire protegen, informan, facilitan rescates. Ahora, además, vuelan cuando las condiciones meteorológicas son más adversas, gracias a la incorporación de una aeronave de última generación que aporta un extra de seguridad: «Supone un paso adelante para realizar nuestro labor con mayor garantía y fiabilidad, teniendo en cuenta que trabajamos en escenarios complicados», admite Raúl Pérez, jefe de la unidad.

IDEAL los acompañó recientemente en un vuelo donde demostraron las capacidades de esta nueva aeronave. Despegó del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén sobre las 18.00 horas y en apenas unos minutos ya sobrevolaba el Albaicín. Antes de poner rumbo a Sierra Nevada, llegó un aviso por la emisora -los pilotos están continuamente conectados-. Un vehículo provocó un accidente y se dio a la fuga en sentido Málaga. Rápidamente cambiaron la dirección y emprendieron la búsqueda del coche. Con los datos de los que disponían, se situaron volando sobre la autovía y pusieron toda su atención en la hilera de vehículos que circulaban. El simple visionado desde el aire es una de las múltiples tareas que realiza esta unidad.

El helicóptero, incorporado este año, es un modelo Airbus H135 equipado con el sistema Helionix, que mejora la seguridad operativa. «Puede operar en condiciones de visibilidad baja e incluso en horario nocturno, siempre dentro de los márgenes de seguridad aeronáutica mínimos, por lo que se amplía de forma significativa el ámbito de escenarios en los que se podría intervenir con mayor seguridad que con el modelo anterior. También se abre la posibilidad de actuar en situaciones más exigentes; con condiciones de nubosidad, por ejemplo. Nos da tranquilidad cuando estamos en vuelo», recalca el jefe del área. Aunque puede volar de noche, por ahora no se pueden realizar rescates nocturnos. «Cabría la posibilidad en un futuro», añade.

En la base o localizados

Doce agentes forman actualmente parte del grupo; son siete pilotos y cinco mecánicos. Una persona externa realiza labores administrativas. Cuando trabajan en la base, mientras no sean activados llevan a cabo inspecciones exhaustivas en la aeronave; es como si a diario pasara una ITV. Si están fuera de la base, pero localizados, significa que los pueden activar en cualquier momento. «Nos organizamos en turnos de servicio de alerta», incide. El 80% del trabajo lo realizan junto al Grupo de rescate e intervención en montaña (Greim), de ahí que la sociedad suela confundir ambas unidades. «Tenemos dos periodos fuertemente marcados. Durante la época invernal, hacemos rescates en las altas cumbres; Corral del Veleta, la Caldera o el valle del Poqueira, por ejemplo. En verano es muy sensible Río Verde», detalla Raúl.

Además de con el Greim, la Unidad aérea de helicópteros realiza evacuaciones sanitarias, búsqueda de desaparecidos, tareas de vigilancia y prevención en espacios naturales u operativos en eventos deportivos, culturales y hasta religiosos. «Colaboramos con el Seprona o nuestras unidades de investigación; también con el 112 o el Infoca», cuenta el capitán. Una de las últimas intervenciones de apoyo a los investigadores fue hace dos meses, cuando la Guardia Civil realizó una macrooperación contra el tráfico de drogas, con 25 detenidos en la provincia. Aquel día, los pilotos vigilaron desde el cielo el desarrollo de la misma. Además, también prestan servicio en las zonas interiores de las provincias de Almería y Málaga, así como en parte de Córdoba y toda Jaén. «Detrás de cada intervención hay una persona que confía plenamente en nuestro trabajo», afirma contundente Raúl.

Regreso de noche

El vuelo que vivió en primera persona IDEAL continuó en Sierra Nevada, sobre la que justo acababa de caer un impresionante manto blanco. A las 18.30 horas, el helicóptero realizó una parada junto a la Virgen de las Nieves, para después continuar la ruta sobre el Mulhacén, el Corral del Veleta o los Tajos de la Virgen. El sol se ponía mientras la aeronave comenzaba su regreso hacia el aeropuerto. A las 18.45 ya era noche cerrada, pero no importaba, podía volver sin problemas. De hecho, los agentes introdujeron los datos pertinentes y el vehículo regresó de forma automatizada a la base, sin más intervención de los pilotos. Si el día hubiera estado nublado, el regreso hubiera sido igualmente satisfactorio gracias a la tecnología que incorpora. Tanto la Guardia Civil como los ciudadanos han ganado en seguridad gracias al nuevo 'pájaro' que vuela cuando nadie puede hacerlo.

