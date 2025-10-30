Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los juzgados de La Caleta de Granada. Alfredo Aguilar

Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial

La joven, que murió en el piso que compartía con otras dos universitarias, fue dos veces al médico antes del fatal desenlace

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:31

Paula, la joven de 22 años que falleció en un piso de estudiantes de Granada, comenzó a sentirse mal el pasado 22 de octubre. Le ... dolía la garganta y decidió ir a un centro de salud para que la examinaran. Le diagnosticaron una infección en la garganta y le prescribieron antibióticos. Su estado no mejoró. Al contrario: le dolía todo el cuerpo y aparecieron problemas digestivos, así que el lunes 27, cinco días después de que haber recibido la primera asistencia, volvió al médico. Le acompañó una de las amigas con la que convivía en un apartamento de la capital. Salieron de la vivienda de madrugada, lo que indicaría que el malestar de la chica se había agravado en lugar de atenuarse. El tratamiento que le habían recetado no parecía haber hecho efecto.

