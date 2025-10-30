Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial

Paula, la joven de 22 años que falleció en un piso de estudiantes de Granada, comenzó a sentirse mal el pasado 22 de octubre. Le ... dolía la garganta y decidió ir a un centro de salud para que la examinaran. Le diagnosticaron una infección en la garganta y le prescribieron antibióticos. Su estado no mejoró. Al contrario: le dolía todo el cuerpo y aparecieron problemas digestivos, así que el lunes 27, cinco días después de que haber recibido la primera asistencia, volvió al médico. Le acompañó una de las amigas con la que convivía en un apartamento de la capital. Salieron de la vivienda de madrugada, lo que indicaría que el malestar de la chica se había agravado en lugar de atenuarse. El tratamiento que le habían recetado no parecía haber hecho efecto.

Ya a primera hora de la mañana del funesto lunes, ambas regresaron a casa. La paciente, alumna del doble grado de Educación Primaria y Estudios Franceses, falleció dos horas después, según han informado a IDEAL fuentes cercanas el caso.

Los síntomas que padecía se agudizaron y su situación era ya alarmante.

Tal y como avanzó este periódico, el resultado de la autopsia no ha sido concluyente, es decir, que, por el momento, no se ha podido determinar la causa exacta de la defunción. Tras el primer informe, los forenses han remitido muestras del cuerpo de la difunta al Instituto Nacional de Toxicología para poder aclarar con toda precisión el origen del fatal desenlace. Lo que sí está claro es que el deceso tuvo un origen natural.

Mientras tanto, los padres de la alumna de la Universidad de Granada, se han personado en las diligencias previas que abrió un juzgado de Instrucción de la capital después de que les fuera notificado el luctuoso suceso. El paso que ha dado la familia de Paula supone que sus progenitores han sido reconocidos como parte en la investigación y, en consecuencia, podrán solicitar pesquisas y tener acceso a todo lo actuado hasta el momento.

Intento de reanimación

Según el relato de la Policía Nacional, el estado de la joven, natural de Albacete, empeoró notablemente después de retornar de su segunda consulta en un centro médico y sus amigas, tras llamar al 112, bajaron a la calle para reclamar ayuda. Al parecer, los trabajadores de un taller cercano telefonearon a la Policía Nacional y la central del 091 activó a una patrulla de dos motoristas que estaba cerca de la vivienda en la que ocurrió el dramático episodio. Los uniformados solo tardaron tres minutos en llegar a la zona y subieron al apartamento para intentar reanimar a la afectada, que estaba tendida en su cama, pero todos sus esfuerzos fueron infructuosos, según la información facilitada por el Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes también dieron aviso al 061, pero el equipo sanitario que se desplazó hasta el lugar de los hechos tampoco pudo hacer nada para revivir a la afectada.

El fallecimiento de Laura ha llevado la consternación a la comunidad universitaria de Granada y especialmente a las facultades en las que cursaba sus estudios la joven albaceteña.