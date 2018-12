Fútbol El padre acusado de rayar el coche del árbitro dice que este podría haberlo traído así al partido «No sólo tengo testigos de que en ningún momento insulté a ese hombre, sino también de que por supuesto tampoco me acerqué a su coche, porque ni siquiera sabía cuál era, ni mucho menos tenía intención de nada», ha señalado C. GUISADO GRANADA Jueves, 20 diciembre 2018, 00:41

El Comité de Apelación debía haber publicado ayer por la tarde su resolución sobre el caso del vehículo del colegiado que apareció rayado tras el Ciudad-Puerto Malagueño de la liga infantil, un escrito en el que se debe decidir si hay o no sanción para alguno de los implicados en el conflicto, pero al cierre de esta redacción, la RFAF continuaba dándole algo más de misterio al asunto.

Lo cierto es que el tema se va intrincando conforme pasan los días. Desde el entorno del árbitro se señala al padre del jugador expulsado como el autor del destrozo al vehículo. Sin embargo, el colegiado no pudo contemplar la escena y ante la Guardia Civil ofreció una descripción del individuo de quien sospecha, tal y como queda reflejado en la denuncia, pero no vinculó al denunciado con el jugador en cuestión porque, según las mismas fuentes, es más tarde, en conversaciones con el delegado del Ciudad de Granada, cuando descubre de quién se trata. El señalado, con quien también ha podido hablar esta redacción, se muestra totalmente «sorprendido» y «agraviado» por lo sucedido. «No sólo tengo testigos de que en ningún momento insulté a ese hombre, sino también de que por supuesto tampoco me acerqué a su coche, porque ni siquiera sabía cuál era, ni mucho menos tenía intención de nada. Este árbitro está jugando con el nombre de mi hijo, y eso es muy grave», ha señalado.

De hecho, este padre arroja una versión completamente distinta de lo sucedido. «Creemos que este árbitro está intentando que le paguen la reparación de pintura de su coche, porque varios partidos antes pitó en Dúrcal, él es de allí y tuvo que llamar a la Guardia Civil para salir de la instalación. Allí sí saben qué coche tiene, evidentemente aquí ni lo sabemos ni nos importa», asevera. «El domingo pasado también llamó para ser escoltado por la Guardia Civil, pero le dijeron que no podían hacer ese servicio. Yo creo que este árbitro, e igual que lo creo yo lo creen miembros de nuestro club, padres de nuestro equipo e incluso nos lo dijeron desde el Puerto Malagueño, ya trajo el coche así al partido», asegura.