Paco Cuenca califica de «ocurrencia» el cambio de nombre del PTS

El portavoz del PSOE andaluz, Paco Cuenca, critica la iniciativa de la Junta de Andalucía de cambiar el nombre al Parque Tecnológico de la Salud ... por el de Granada TechPark. El cambio de nombre, que según publicó IDEAL, responde a una nueva estrategia del Gobierno andaluz de agrupar todos los parques científicos y tecnológicos de la comunidad bajo una marca global con más proyección internacional, fue calificada de «ocurrencia» por el socialista. Cuenca afirmó que con este anuncio «el Partido Popular de Moreno Bonilla volvió a hacer un desprecio a Granada».

El socialista consideró que esta decisión demuestra que la Junta «no conoce ni se preocupa ni de Granada ni de su desarrollo». «Ahora se han inventado que le van a cambiar el nombre al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, que le van a poner High Tech», ironizó.

Cuenca consideró que a los granadinos les ha costado mucho trabajo y mucho tiempo levantar no sólo el Parque Tecnológico de la Salud, sino un modelo de ciudad basado en la transferencia de la excelencia de la Universidad al tejido productivo. «El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud es el único prácticamente de toda Europa en esa especialidad», aseveró. Y además, recordó que Granada aspira a ser sede de la Agencia Estatal de la Salud de la Sanidad Pública.

«Que se dejen de chorradas, de inventos. Y si algo les preocupa, que se pongan a trabajar y a mejorar la sanidad pública que la están desmantelando», apostilló.

Cuenca reclamó al gobierno de Juanma Moreno que Granada defienda las señas de identidad de la ciudad y un presupuesto «en condiciones» para la Universidad de Granada. «Que se dejen de chorradas y que se dejen de atacar a las señas de identidad, a la calidad y a la excelencia de nuestra tierra», dijo.