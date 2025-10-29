Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El portavoz del PSOE andaluz, Paco Cuenca.

Paco Cuenca califica de «ocurrencia» el cambio de nombre del PTS

El socialista lamenta que la Junta «no conozca» la identidad de Granada y les pide que no ataquen sus señas de identidad

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:38

Comenta

El portavoz del PSOE andaluz, Paco Cuenca, critica la iniciativa de la Junta de Andalucía de cambiar el nombre al Parque Tecnológico de la Salud ... por el de Granada TechPark. El cambio de nombre, que según publicó IDEAL, responde a una nueva estrategia del Gobierno andaluz de agrupar todos los parques científicos y tecnológicos de la comunidad bajo una marca global con más proyección internacional, fue calificada de «ocurrencia» por el socialista. Cuenca afirmó que con este anuncio «el Partido Popular de Moreno Bonilla volvió a hacer un desprecio a Granada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  4. 4 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  5. 5 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  6. 6 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  7. 7 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  8. 8 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  9. 9

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  10. 10 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Paco Cuenca califica de «ocurrencia» el cambio de nombre del PTS

Paco Cuenca califica de «ocurrencia» el cambio de nombre del PTS