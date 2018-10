Pablo Casado advierte en Granada de que el PP «no participará en ningún Gobierno con el PSOE» Pablo Casado con los cabezas de lista de las candidaturas a las elecciones andaluzas. / RAMÓN L. PÉREZ El presidente del PP ha clausurado el acto de presentación de los cabezas de lista de las candidaturas a las elecciones andaluzas EFE Sábado, 20 octubre 2018, 12:14

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido hoy de que el PP no participará en ningún Gobierno en el que esté el PSOE por motivos de regeneración democrática, por necesidad urgente de cambio de políticas y por dignidad.

Casado, que ha clausurado en Granada el acto de presentación de los cabezas de lista de las candidaturas a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, ha recalcado que el PP no puede tolerar que un gobierno tan «corrupto, ineficaz y prepotente» siga hipotecando el futuro de Andalucía.

El líder del PP ha manifestado que Andalucía no puede prosperar si no cambia el Gobierno de la socialista Susana Díaz, que actúa como si fuera la «Cuba castrista» en la que no se puede criticar al «régimen».

«Estamos hartos de que el PSOE se envuelva en la bandera de Andalucía como un burladero para evitar las criticas justas a su corrupción, al paro que produce y a las malas políticas públicas que viene gestionando desde hace cuatro décadas», ha denunciado.