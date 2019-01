Ortega Smith: «Las líneas rojas de Vox para el gobierno en Andalucía son las de la bandera de España» ALFREDO AGUILAR El secretario general de Vox asegura que las «leyes liberticidas» que apoyan PP y Cs obstaculizan alcanzar un acuerdo PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Miércoles, 2 enero 2019, 21:24

Vox lo ha vuelto a hacer en Granada. La formación ha llenado la sala del complejo hotelero Granada Palace con 200 personas en una reunión para afiliados y simpatizantes a la que ha acudido el Secretario General de la formación, Javier Ortega Smith. Treinta minutos después de la hora prevista, el secretario general hacía aparición por el pasillo central y ponía rumbo al escenario entre aplausos y gritos de júbilo.

Smith ha iniciado su intervención conmemorando el día de la Toma. El abogado ha agradecido a «todos los españoles valientes que un 2 de enero de 1492 cerrasteis el paso al islam». «Estamos orgullosos de ser la única nación en el mundo que echó a los musulmanes de su territorio. Lo hicimos por derecho propio. Esta nación no se arrodilla jamás ante los enemigos de España«, ha manifestado.

Asimismo, el secretario general se ha pronunciado sobre cuál será el papel de Vox en la mesa del parlamento andaluz. Sin querer dar más detalles, Ortega Smith ha asegurado que las únicas líneas rojas que tiene la formación para facilitar el primer gobierno no socialista de Andalucía son «las líneas rojas de la bandera de España y el respeto a nuestros valores. Hemos venido a defender ideas y no a pelearnos por sillones«. Al respecto, Ortega Smith ha añadido: »PP, Ciudadanos y todo los medios progres se han equivocado si nos quieren culpar de que no haya un cambio en Andalucía. Si hay un partido del cambio, es Vox«.

El discurso de Smith se ha centrado en la crítica de las «leyes liberticidas» que apoyan las dos formaciones políticas con las que comparte mesa y son el «obstáculo» para un acuerdo, entre las que ha mencionado exclusivamente la Ley Contra la Violencia de Género.

«Señores del PP y Cs, la economía está amenazada y se ha resentido ante la izquierda. Para arreglarlo hay que volver al origen», ha dicho. Smith ha abogado, además, por la necesidad de la rebaja fiscal en competencias autonómicas, recuperar la libertad en la educación y acabar con la corrupción. Por último, ha acusado al PP y Cs de beneficiarse de su nueva posición en San Telmo: «Tenemos nuestras sospechas de que PP y Cs han visto demasiados puestos golosos para sus amigos».