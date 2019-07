Mari Carmen García, a un paso de ser maestra: «Empecé a estudiar en septiembre y he llorado la mitad de los días» Los opositores en los momentos previos al examen / IDEAL Como ella, más de 4300 granadinos se han presentado a las oposiciones para el cuerpo de maestros de Andalucía, que hasta el próximo 15 de julio se encuentra en su última fase JOSÉ MENDOZA Martes, 9 julio 2019, 02:07

Unas semanas después de su último examen en la universidad, Mari Carmen García decidió comenzar a prepararse en una academia con la intención de presentarse a las oposiciones a maestro. Un decisión que cambió de forma radical su vida. Desde entonces, tal y como cuenta ella, su vida, la vida del opositor «gira entorno a los libros y los apuntes». Una situación que «es difícil al principio», pero al final «acabas aceptando que no tienes una vida más allá del estudio», explica, de la misma manera que reconoce que sus padres han jugado un papel fundamental: «Empecé a estudiar en septiembre y desde entonces puedo haber llorado la mitad de los días, pero ellos siempre han estado ahí».

Su historia es una de las tantas de los más de 4.300 opositores que se han presentado en la provincia en busca de una de las 3.800 plazas que la Consejería de Educación y Deportes ha ofertado en Andalucía, repartidas entre las distintas especialidades: Infantil (450), Lengua Extranjera Inglés (550), Lengua Extranjera francés (275), Educación Física (250), Música (240), Audición y Lenguaje (225), Educación Primaria (1.350) y Pedagogía Terapéutica (460).

La primera parte de estas oposiciones ha constado de una prueba eliminatoria, que a su vez estaba compuesta de dos partes, tal y como explica Juan Salvador Latorre, otro de los aspirantes a una plaza: «Primero tienes que desarrollar un tema que se elige a sorteo. Esa es la parte más teórica. La segunda parte es práctica, es un caso donde se detallan situaciones que se pueden dar en las aulas y tienes que resolver. Es una sopa con muchos ingredientes, entre los que hay que destacar también la suerte y la capacidad de responder a momentos de alta tensión». Estas dos partes fueron valoradas de manera conjunta, y se exige un mínimo de un 2,5 de nota en cada parte y un 5 de media entre las dos para progresar a la segunda fase.

Tras conocer las notas el pasado 2 de julio de esta primera parte, aquellos candidatos que cumplían los requisitos, han comenzado la segunda fase, que se alargará hasta el próximo día 15 de julio. En esta evaluación, los opositores deberán presentar, por escrito, una programación didáctica de no más de 50 folios, donde se establecerán los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, el tipo de material y la atención a los alumnos que requieran de un apoyo educativo especifico de un curso, según la especialidad del opositor y que, posteriormente, deberán defender de manera oral ante el tribunal.

Una preparación no apta para todos

La preparación de estos exámenes es dura y requiere de cierta fortaleza mental que no todos tienen. Según el propio Juan Salvador, el opositor se convierte en un «péndulo emocional». Con esta metáfora, el futuro profesor ilustra la situación de inestabilidad psicológica que sufren los aspirantes a maestro: «Pasas de la euforia máxima a la absoluta depresión en cuestión de horas», explica, agradecido también por la actitud de su tribunal: «En mi examen fueron muy cercanos, daban ánimos y tranquilizaban a los más nerviosos, eso a mi me ayudó a encontrar calma antes de ponerme a escribir, pero no todos son así».

Ahora, la agonía de estos opositores llega a su fin, desde el día 4, aquellos candidatos que cumplían los requisitos, han comenzado la segunda fase, que se alargará hasta el próximo día 15 de julio. Una fecha que suena a liberación a algunos aspirantes como María del Carmen Gómez: «Tengo ganas de acabar ya. Que sea lo que tenga que ser, yo quiero acabar para poder pasar tiempo con mis dos niñas». Y es que, a sus 44 años, ella se ha vuelto a presentar a las oposiciones, tras haber compaginado los estudios con su vida familiar y su trabajo:

«Soy profesora en una academia por las tardes, por lo que he tenido que hacer malabares para llegar aquí. Mi día a día era alternar mis tareas como opositora, con las de madre y las de profesora. Acabas usando los descansos para preparar la comida o tender una lavadora», relataba. Por ello, espera que en los próximos días pueda disfrutar de su nueva plaza de maestra, de la misma manera que ella ahora puede «volver a disfrutar de su familia».