«La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros La Guardia Civil informa de que los cabecillas de la organización tenían establecido su centro de operaciones entre la capital y Vegas del Genil | Se han realizado un total de 54 registros domiciliarios en las provincias de Granada, Málaga y Valencia. Han sido intervenidas 16.870 plantas de marihuana

Pepe Moreno Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:16 | Actualizado 12:38h. Comenta Compartir

Se trataba de una de las 'empresas' de narcotraficantes más valoradas a nivel europeo. Su estructura, bienes y entramado estaba tasado en 4 millones de euros. Así lo estima la Guardia Civil de Granada, que ha aportado más datos sobre la operación 'Nazarí 64 Falla' desarrollada la semana pasada en la provincia y adelantada en exclusiva por IDEAL.

Una acción que se ha llevado a cabo desde el mes de mayo de este año y que ha permitido detener a 35 personas acusadas de pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana. Se trata de la operación «más profunda» que ha realizado la Guardia Civil hasta la fecha en la provincia. El motivo es que se ha desarticulado cada una de las partes de la banda. Desde los cultivadores, hasta los encargados de vender la droga en países como Holanda o Alemania.

Se han realizado un total de 54 registros domiciliarios en las provincias de Granada, Málaga y Valencia. Han sido intervenidas 16.870 plantas de marihuana, 267.553 euros, 21 vehículos, 15 kilos de cogollos de marihuana, 200 gramos de hachís, 12 escopetas, cuatro armas cortas, cuatro carabinas de aire comprimido, un arco, una ballesta, una pistola táser, tres armas blancas y munición de diferente calibre. Asimismo, se han intervenido alrededor de cuatro millones de euros entre dinero y bienes muebles e inmuebles.

Ampliar Rueda de prensa de la Guardia Civil con el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla. Blanca Rodríguez

La operación se inició a raíz de cuatro actuaciones que la Guardia Civil llevó a cabo contra el tráfico de drogas en varios puntos de la provincia de Granada y en la aduana francesa, donde se intervino un total de 531 kilogramos de marihuana ocultos en vehículos durante su transporte. Un volumen de droga que llamó la atención de los investigadores. En estas actuaciones se detuvo a seis personas.

Los cabecillas de la organización, que tenían establecido su centro de operaciones entre Granada capital y Vegas del Genil, eran los encargados de comprar la droga a los productores y empaquetarla para hacérsela llegar a otra parte de la organización que se encargaba de su distribución por Europa.

Por último, estaban los que facilitaban el transporte de la marihuana hasta el extranjero, que se realizaba principalmente en camiones, o bien oculta en turismos.

Los registros se han realizado en Granada en las localidades de Ácula, Albuñán, Atarfe, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Cogollos de Guadix, Cúllar Vega, Fuentes Vaqueros, Las Gabias, Granada, Huétor Vega, Jun, Maracena, Peligros, Pinos Puente, Pulianillas, Santa Fe, Ventas de Huelma, Vegas del Genil y Villa de Otura; en la provincia de Málaga los registros han sido en Málaga capital, Benalmádena y Vélez Málaga; y en Valencia se han llevado a cabo en las localidades de Silla y Albal.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policial Judicial de la Guardia Civil de Granada contando con el apoyo de Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), Grupo de Acción Rápida (GAR), USECIC de distintas provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Servicio Cinológico, la Unidad Aérea, el equipo PEGASO, la Unidad Orgánica de Policía Judicial y unidades de Seguridad Ciudadana y coordinada por el juzgado Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 2 de Santa Fe (Granada).