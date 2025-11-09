Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la Operación Recolector difundida en su día por la Guardia Civil. A la izquierda, Francisco Hernández, fiscal de Criminalidad Informática. IDEAL/Pepe Marín

La operación que cambió la forma de investigar los delitos informáticos en Granada

El fiscal de Criminalidad Informática recibió una medalla en el acto de la Patrona de la Guardia Civil por el éxito de una investigación llamada Recolector

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:58

Comenta

Marcó un antes y un después; cambió la forma de investigar los delitos informáticos en Granada. La llamaron operación Recolector y con ella se desmanteló ... una red que pirateó en torno a 42.000 tarjetas de crédito. Los delincuentes desplumaron a particulares y autónomos y generaron un perjuicio patrimonial de en torno al millón de euros. Se creyeron impunes, pero la Guardia Civil les seguía la pista. Dos personas fueron detenidas en el marco de la causa que fue abierta a nivel provincial. El éxito de aquella investigación le valió a la Benemérita un reconocimiento a nivel internacional. Ahora, el cuerpo ha homenajeado a la persona que la coordinó, Francisco Hernández, fiscal de Criminalidad Informática de Granada, que recibió una medalla en el acto de la Patrona. El fiscal rememora cómo Recolector, además de suponer un reto, marcó un punto de inflexión: «Se notó una caída de este tipo de delitos en España».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  3. 3 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  6. 6 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  7. 7

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  8. 8 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  9. 9 Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros
  10. 10 Un abogado solventa la duda: ¿puede pedirte el DNI un vigilante de seguridad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La operación que cambió la forma de investigar los delitos informáticos en Granada

La operación que cambió la forma de investigar los delitos informáticos en Granada