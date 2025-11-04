Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marcelo Vázquez flanqueado por Antonio Alcántara, gerente de onTech y Luis Fernández Palacios, secretario general de la CEA. IDEAL

OnTech se convierte en la patronal andaluza de las empresas tecnológicas con un granadino al frente

Marcelo Vázquez se centrará en la presidencia del clúster andaluz y da el relevo a Josep Roig en la patronal local Círculo Tecnológico

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:01

El clúster OnTech Innovation, la organización nacida en Granada y con sede en Granada que agrupa a más de un centenar de empresas TIC de ... Andalucía, se ha convertido oficialmente en la patronal de las empresas tecnológicas de la comunidad. Este lunes se realizaba la modificación de los estatutos por la que la plataforma se constituya como representante legal del sector tecnológico en Andalucía, lo que le permite adoptar un papel fundamental en la interlocución entre la administración pública y el sector privado y fomentar el diálogo social entre los distintos agentes del ecosistema.

