OnTech se convierte en la patronal andaluza de las empresas tecnológicas con un granadino al frente

El clúster OnTech Innovation, la organización nacida en Granada y con sede en Granada que agrupa a más de un centenar de empresas TIC de ... Andalucía, se ha convertido oficialmente en la patronal de las empresas tecnológicas de la comunidad. Este lunes se realizaba la modificación de los estatutos por la que la plataforma se constituya como representante legal del sector tecnológico en Andalucía, lo que le permite adoptar un papel fundamental en la interlocución entre la administración pública y el sector privado y fomentar el diálogo social entre los distintos agentes del ecosistema.

La organización, con su presidente Marcelo Vázquez a la cabeza, realizaba este importante anuncio en la asamblea general extraordinaria celebrada en Sevilla, en el marco de la segunda edición del Connect Forum, con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

De este modo, la agrupación empresarial innovadora, que ya venía desempeñando un rol fundamental en la intermediación entre la administración pública y el sector privado en el ámbito tecnológico, mediante la modificación estatutaria por la que pasa a acogerse a la Ley 19/1977, incorpora a su actividad de forma oficial la función de patronal regional. Se da oficialidad así a ese rol clave de onTech Innovation con la defensa de los intereses del sector TIC, el impulso del crecimiento de sus empresas y la interlocución público-privada, que le reafirma como gran voz del sector tecnológico regional, según explican desde onTech.

La organización representa el 35% del sector TIC nacional y más del 68% de la facturación tecnológica regional y promete proyectarse aún más en esta nueva etapa como representante patronal del ámbito tecnológico en Andalucía.

Relevo en Granada

La nueva etapa de OnTech supondrá cambios en la patronal granadina, ya que su hasta ahora presidente, Marcelo Vázquez, deja el cargo en un «ejercicio de coherencia» para centrarse en OnTech y da el relevo al hasta ahora vicepresidente Josep Roig, el CEO de Cívica.

«No soy de calentar asientos. Creo en los proyectos que se mueven, que evolucionan y que necesitan nuevas miradas. Ahora, mi responsabilidad está en Andalucía, al frente de una patronal que tiene la oportunidad de consolidar un ecosistema tecnológico fuerte, unido y competitivo», ha afirmado Vázquez.

Marcelo Vázquez se centrará en la patronal andaluza y da el relevo en la presidencia de Círculo Tecnológico a Josep Roig. IDEAL

Vázquez ha mostrado su satisfacción al hacer balance al frente de Círculo. «La organización ha experimentado un crecimiento sin precedentes, pasando de una decena de empresas asociadas a más de setenta, consolidándose como la voz del sector TIC en la provincia. Círculo ha fortalecido la colaboración con la Universidad de Granada y la Formación Profesional, apostando por la generación de talento, la innovación, y la vinculación entre empresa y conocimiento», ha subrayado.

Marcelo Vázquez ha destacado también su apuesta personal por la unidad del ecosistema tecnológico granadino. «He peleado con determinación por la unidad del sector TIC en Granada. No siempre se logra, pero lo importante es no dejar de intentarlo. La tecnología necesita más puentes y menos fronteras», ha remarcado.

Vázquez ha definido al nuevo presidente, Josep Roig, como «un amigo, un profesional valiente, con determinación y una visión clara del futuro del sector». «Círculo se queda en las mejores manos. Josep tiene todo mi apoyo y mi respeto. Estoy convencido de que seguirá impulsando el proyecto con la misma energía y compromiso que siempre lo ha caracterizado, junto a una nueva junta directiva que dará continuidad a los proyectos en marcha y abrirá nuevas oportunidades», ha subrayado.

Con su nueva responsabilidad al frente de OnTech como patronal andaluza, Vázquez asume el reto de defender los intereses de las empresas tecnológicas de toda Andalucía, reforzando su competitividad y representatividad a nivel nacional. «Andalucía tiene talento, tiene capacidad y tiene empresas con ambición. OnTech será el instrumento que conecte todo eso para situar a nuestra tierra en el lugar que merece dentro del mapa tecnológico nacional», ha concluido.