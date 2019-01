La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos en la plaza Bib-Rambla Estela Avilés, vendedora desde 2011, fue quien repartió la suerte EUROPA PRESS Martes, 22 enero 2019, 14:50

El sorteo de la ONCE de este pasado lunes ha dejado parte de su fortuna en Granada, con la venta de diez cupones premiados, que han repartido 350.000 euros desde un quiosco ubicado en la calle Príncipe, junto a la plaza Bib-Rambla de la capital.

Según ha informado la ONCE en una nota de prensa, Estela Avilés, vendedora desde 2011, fue quien repartió la suerte en un sorteo, que ha dejado el mismo premio, otros 350.000 euros, en Cádiz, por lo que en total ha dejado 700.000 euros en Andalucía.

Es «casi como si me hubiera tocado a mí porque es la primera vez que doy un premio grande, así que estoy eufórica», ha explicado Avilés, que no dicho no saber quiénes podían ser los afortunados, aunque «tenía una idea». «Son tantos números que es muy complicado, pero, vamos, algunos sí que sé», ha agregado la vendedora.

Además, las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias también han sido agraciadas en este sorteo que, dedicado al 125º aniversario de la Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia, de Pozo Estrecho (Murcia).