Once preguntas y respuestas legales sobre la fibromialgia Ramón L. Pérez La duración y el coste del proceso judicial, los efectos incapacitantes de esta dolencia o los tipos de incapacidad que produce son algunos aspectos que suscitan interrogantes. Un jurista experto en estos casos los contesta para IDEAL YENALIA HUERTAS GRANADA Jueves, 28 marzo 2019, 23:34

Hay enfermos de fibromialgia a quienes les duelen hasta los abrazos. La enfermedad les impide llevar una vida normal Una acción tan cotidiana como hacer la compra puede convertirse en un 'mundo' para una persona que sufre esta dura patología, que obliga a convivir con el dolor y en la mayoría de los casos con la depresión. En el plano legal, son muchas las dudas que surgen al enfermo. Un jurista de Granada experto en la materia, Miguel Garrido Belmonte, ha accedido a responder para IDEAL a algunos de los principales interrogantes que pueden plantearse a la hora de acudir a los tribunales.

1. ¿Es la fibromialgia una enfermedad incapacitante?

En primer lugar, hay que dejar claro que yo no soy médico y que la formación e información que tengo de esta enfermedad, como de otras, se debe a los conocimientos que adquiero de los informes y charlas con los médicos especialistas (técnicos en las distintas especialidades) que intervienen durante el periodo de incapacidad que se solicita, así como la práctica forense.

En la actualidad, la sola manifestación de esta patología no la considera el INSS como incapacitante, incluso aunque se manifieste en su mayor grado o gravedad. Ello a pesar de que la persona que la sufre se siente absolutamente incapacitada, debido a los intensos dolores que padece, lo cual se percibe con la simple observación del enfermo, quizá por el desconocimiento que aún hay de la misma. No se sabe a qué se debe, de qué proviene y qué la causa.

2. ¿Qué pasos debe dar un enfermo de fibromialgia para que le reconozcan una incapacidad?

El primer paso es presentar la solicitud de incapacidad permanente ante el INSS. Si el INSS considera que las dolencias que padece el solicitante son incapacitantes, concederá la prestación, si no lo considera, dictará una resolución denegatoria y dará un plazo de 30 días para que se presente la pertinente reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral.

Si admite lo aducido en la reclamación previa, aprobará la prestación considerando que la persona está en situación de incapacidad permanente total o absoluta. Si la reclamación previa es desestimada, hay un plazo de 30 días para presentar la pertinente demanda ante el juzgado de lo Social en reclamación de la incapacidad permanente.

3. ¿Hay enfermos que hayan logrado la incapacidad total?

Sí los hay, mejor dicho, las hay (en femenino), porque a quien más afecta esta dolencia es a las mujeres, aunque también la sufren algunos hombres.

4. ¿Qué diferencia hay entre una incapacidad total y una absoluta?

La incapacidad permanente total determina que no se puede realizar el trabajo habitual, pero sí cualquier otro trabajo. La incapacidad permanente absoluta es cuando no se puede realizar ningún tipo de trabajo.

5. ¿Se puede 'medir' la gravedad de la dolencia en cada persona?

Eso es una cuestión médica, que deben hacerla los especialistas.

6. ¿Sería necesario un baremo específico?

Yo entiendo que sí. Ahora bien, ¿cómo se barema una dolencia que nadie sabe a qué es debida y que en cada enfermo lleva anexo otro tipo de patologías de diversa índole?

7. ¿Cuáles son los principales problemas que la enfermedad provoca en la vida de una persona con fibromialgia?

A mi entender como jurista (no como médico, que no lo soy), el principal problema es el reconocimiento de la incapacidad que provoca en el enfermo/a esta dolencia. Incapacidad que, de no ser reconocida, les lleva a cuestionarse su futuro, pues sus dolencias les impiden hacer cualquier actividad, y necesitan tener una estabilidad económica para poder hacer frente a sus necesidades.

8. ¿Suelen presentar los enfermos de fibromialgia otras patologías asociadas?

Esa es la principal característica de la fibromialgia, que una vez que se manifiesta, en poco tiempo (hablo por las pruebas obtenidas de los clientes), aparece un abanico de nuevas, diferentes y numerosas patologías y no se sabe por qué.

9. ¿Es muy costoso un proceso judicial para el reconocimiento de la incapacidad?

No, no es muy costoso, pero sí es largo por los plazos administrativos y judiciales.

10. ¿Cuánto puede durar un proceso de este tipo en los tribunales?

Entre 12 y 18 meses.

11. ¿Qué proporción de sentencias favorables hay en los pleitos de enfermos de fibromialgia que piden una incapacidad?

Depende de cada juzgado, porque no todos opinan igual sobre esta dolencia como incapacitante. Lo importante es que los informes de los especialistas determinen la afectación de la fibromialgia y la concurrencia de las demás dolencias que aquejan al enfermo/a y si esas dolencias se consideran incapacitantes para el trabajo.