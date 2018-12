«El olivo debería ser el árbol de Navidad en los países mediterráneos» Alfredo Amestoy muestra una flor de pascua enen el parque de las Américas de Motril. En la foto pequeña, Alfredo Amestoyen el programa '35 millones', en 1974. / J.E. GÓMEZ JUAN ENRIQUE GÓMEZ Jueves, 27 diciembre 2018, 23:31

Su interesante y peculiar imagen, afable y directa, está unida a la evolución de la televisión. Alfredo Amestoy forma parte de la historia de la España reciente y del periodismo de la segunda mitad del siglo XX, un referente del desarrollo social de un país y de sus hogares, donde le consideraban como uno más de la familia a la que contaba historias a través de la pantalla de la televisión. Amestoy, con 77 años, mantiene su singular flequillo, ahora blanco, y ha cambiado las gafas de pasta negra por otro par metálico y sencillo. Se convirtió en agricultor, plantó aguacates en la Costa Tropical y se vino a vivir a Motril, Torrenueva y Saloreña, donde pasa todo el año y recuerda la sóbria Navidad de su niñez en Euskadi, más tarde en Madrid, Estados Unidos y ahora junto al mar de Alborán.

-La Navidad de Alfredo Amestoy supongo que sería a caballo entre España, América, Bilbao, Madrid...

A Melchor, que suba las pensiones por encima del IPC También pediría a Melchor y Gaspar que ayuden a despegar a los países de donde procede Baltasar. Me parece que su 'reino' tiene problemas que todos deberíamos ayudar a dar una solución a una tierra de gentes maravillosas. También quiero una buena embarcación que dedicaría a salvar a quienes se lanzan al mar en busca de una vida mejor.

-Siempre muy diferente, e incluso rara. Al no tener niños, la vivíamos sin demasiada intensidad, pero el tiempo que estuvimos en Norteamérica era imposible sustraerte y participabas con los vecinos, amigos, compañeros... Recuerdo que en Nueva York Íbamos a cantar villancicos a la casa de Irving Berlin, cantar y oir sus grandes canciones navideñas. Villancicos americanos de Gershwin. En ocasiones, con amigos españoles, intentábamos rememorar los villancicos tradicionales de España.

«En 1971 me vendieron un apartamento en Torrenueva y compré una parcela de tierra»

-¿Qué recuerda de su infancia?

-En Euskadi no había una Navidad especialmente señalada. En mi niñez, era como en cualquier otro lugar de España, villancicos tradicionales, dulces y música con la botella de Anís del Mono. No tengo conciencia de una Navidad singular de Euskadi. En mi casa se ponía el Nacimiento, un bonito Nacimiento que heredó mi hermano. Recuerdo que cuando llegué a Madrid, con 18 años, me encontré con una Navidad con acento andaluz. En el País Vasco rural no había una fiesta especialmente seguida. De hecho recuerdo ir en esas fechas a la casa de mi abuelo, que vivía en un caserío en el campo, y no había Navidad, todo era muy euskaldum. En cambio en Bilbao sí había fiestas como en cualquier otra ciudad española.

-¿Periodísticamente ha tenido alguna relación con la Navidad?

-Cuando hacía '300 millones' tuve conciencia de que había que potenciar las tradiciones de diferentes países, e incluso grabamos cosas en Israel, en los Santos Lugares, en Jerusalén, en Belén... Tenía que mostrar la tradición de países que como México viven de forma especial la Navidad. Y también hice algún que otro programa de Fin de Año para la televisión.

-Ahora, con una hija en casa, ¿vuelve a vivir la Navidad?

-Con niños cambia drásticamente. Cuando mi mujer murió en 2015 me volví a casar y mi actual esposa tenía una hija, así que ahora, con una niña de ocho años, la idea de la Navidad cambia por completo y a pesar de que mi mujer es Evangélica, que viven la Navidad de forma muy tangencial, la fiesta se cuela en casa y con mucho gusto, porque es un sentimiento de amor y fraternidad, de solidaridad que compartimos.

-Como agricultor, ¿cuál sería su árbol de Navidad?

-Me parece especial el Cedro del Himalaya, del que tengo uno plantado en el Retiro de Madrid, que se ha puesto enorme... Pero me gusta especialmente el olivo. Es un árbol muy bíblico y más de esta tierra. No había abetos en Belén, pero seguro que había olivos. Debería ser el árbol símbolo de la Navidad en los países de Mediterráneo.

En Motril

-¿Cómo es que Amestoy recaló en Motril?

-Una casualidad, como el amor, que no se sabe nunca dónde vas a encontrarlo. Fue en el 71, íbamos, mi mujer y yo desde Almería a Málaga y al pasar por Torrenueva, durante la comida, nos vendieron un apartamento sobre plano. Dio tiempo a que nos fuésemos a Norteamérica, nos casáramos y ya se terminó el apartamento. Volvimos por aquí y decidimos comprar una parcela de tierra. Necesité cinco parcelas para plantar los árboles que quería. Nos quedamos prendados de esta tierra. Durante años viví a caballo entre muchos sitios y Torrenueva, que ahora resulta ser independiente. Compré otro apartamento en Salobreña que es donde nos fuimos a vivir hasta qué murió mi primera mujer hace tres años.

-¿Le reconocen por la calle, qué le dicen sus vecinos?

-Hay una cosa que me encantó de esta tierra. Te reconocen, saben quien eres, pero procuran no inmiscuirse en tus cosas, te respetan. A veces te saludan y te dicen lo mucho que te recuerdan, pero siempre de forma muy comedida y agradable. Es tierra de buena gente y yo ya me considero 'torreño', motrileño y sobre todo, 'tropical'. A mi finca le puse 'Tropicana', por la Costa.