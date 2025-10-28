Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada»: desde 1850 y ahora también online «Oliver no solo es una tienda, sino un pequeño patrimonio gastronómico y emocional de Granada, un lugar con mucha historia», señala su gerente

María Dolores Martínez Martes, 28 de octubre 2025, 09:44 | Actualizado 10:31h. Comenta Compartir

No puede decirlo mejor Rafael Rodríguez Rodelas, gerente de Oliver Delicatessen en la esquina de la calle Trinidad con la de Tablas. «Oliver no solo es una tienda, sino un pequeño patrimonio gastronómico y emocional de Granada, un lugar con mucha historia». Para muchos, un legado de ese negocio granadino de antaño que debería ser eterno porque no hay nada más bonito que entrar en un local como el suyo y saber que un día lo hicieron también los que nos precedieron.

El cariño y los recuerdos acumulados son numerosos, como incontables son los clientes que han desfilado por este establecimiento. «Son muchos, pero me emociona ver cómo abuelos que venían de niños con sus padres ahora traen a sus nietos», explica Rafael. Junto a clientes locales y familias granadinas de toda la vida, también frecuentan este negocio «visitantes nacionales y extranjeros que buscan llevarse un recuerdo auténtico de Granada».

Tiene casi dos siglos de historia porque Oliver abrió sus puertas en el año 1850, en el mismo lugar en el que se encuentra hoy. Su actual propietario asegura que desde entonces «ha sido un referente del buen gusto, de la tradición gourmet y del comercio de proximidad. Han pasado ya más de 170 años de historia, siempre fieles al mismo espíritu: ofrecer lo mejor y hacerlo con cariño».

Cuenta con más de cincuenta variedades de frutos secos de tueste diario a granel M. D. Martínez

Una simple ojeada a todos sus productos basta para darse cuenta de que detrás de cada uno de ellos hay una calidad extraordinaria y una selección muy cuidada.

Mantener un negocio tan especializado en pleno centro de Granada, sin sucumbir a todos los negocios con los que ha convivido en todos estos años, no es tarea fácil. Eso se logra «con mucha pasión, adaptación y fidelidad a los valores de siempre, cuidamos la atención personalizada y mantenemos la cercanía con el cliente, que es lo que realmente nos sostiene».

Junto a esa fidelización de la clientela, Rafael también ha tenido ante sí el reto de tomar el testigo de sus padres, de quien aprendió el oficio. Su madre, Flora Rodelas, le transmitió la importancia «de la honestidad, la constancia y el respeto al público». Un ejemplo impagable como lo ha sido igualmente el mejor consejo que conserva de ella, «tratar cada día como si fuera el primero y cada cliente como si fuera el único».

Frutas deshidratadas sin azúcar, quesos artesanos, aceites de oliva virgen extra, vinos de diferentes denominaciones de origen y conservas selectas

Oliver oferta una cuidada selección de productos gourmet, tanto granadinos como nacionales e internacionales que Rafael nos desgrana, «más de cincuenta variedades de frutos secos de tueste diario a granel, chocolates, mieles artesanales, frutas deshidratadas sin azúcar, quesos artesanos, aceites de oliva virgen extra, vinos de diferentes denominaciones de origen y conservas selectas como anchoas y mejillones del cantábrico, caviar de Riofrío o Trufa fresca de Aragón».

Decantarse por alguno de estos manjares es una misión casi imposible, pero hay preferencias y Rafael señala entre los productos más demandados por la clientela «el maní tostado y los frutos secos de tueste diario, los dátiles de primerísima calidad, el aceite de oliva virgen extra, los quesos artesanos y los Panettonne y mantecados típicos de Navidad, especialmente en temporada».

Pese a la competencia y las dificultades por las que pasa cualquier negocio en estos momentos, Rafael ve el futuro «con ilusión y compromiso. Queremos seguir ofreciendo la mayor calidad en nuestros productos, potenciando también la venta online».

Temas

Alimentación

Granada