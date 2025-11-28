Ogíjares encara 2026 con el mayor paquete de inversiones de su historia y una gran transformación urbanística

La hoja de ruta municipal pivota sobre tres grandes ejes: estabilidad económica, renovación urbana y nuevas infraestructuras estratégicas.

El Consistorio ha aprobado esta semana las ... cuentas de 2026 con 13 votos a favor, una abstención y tres en contra, un respaldo holgado que permite iniciar la ejecución desde el 1 de enero del próximo año. «Son unos presupuestos que dan cabida a todos los proyectos comprometidos con los vecinos», señala el alcalde, Estéfano Polo.

Uno de los hitos que más destaca el gobierno local es la deuda cero, alcanzada tras sanear los 2,5 millones heredados en 2019. Además, el Ayuntamiento presume de un pago a proveedores prácticamente inmediato, en menos de 15 días, «difícil de encontrar en otro municipio» comenta el primer edil a la vez que felicita a la concejala de Economía y Hacienda, Alejandra Olmedo.

Impulso al empleo local

Ogíjares continuará adherido a los planes de empleo autonómicos y mantendrá políticas activas que ya han demostrado su efecto en el tejido local. Entre ellas, la eliminación de la tasa de terrazas y ocupación de vía pública, que lleva cinco años en vigor y supone un alivio para pequeños negocios y comercios del municipio.

Así mismo, prepara una nueva licitación del servicio de limpieza viaria tras el vencimiento del contrato actual, ampliando presupuesto y servicios como el barrido manual y la atención directa al comercio.

Al mismo tiempo, el municipio ha reforzado su plantilla de Policía Local con tres nuevas plazas desde 2019, alcanzando los 16 agentes y ampliando horarios y vigilancia nocturna.

Durante los últimos años se han renovado completamente todos los parques municipales, con nuevas plantaciones y mejoras en accesibilidad. Actualmente destaca la actuación en el Parque San Cristóbal, considerado uno de los más grandes de la provincia. El recinto contará con más de 1.500 árboles, 3.000 arbustos y un anfiteatro con vistas directas al Albaicín, San Nicolás y el Sacromonte: «Todo el que llega se queda sorprendido», afirma.

En paralelo, el municipio está a punto de eliminar los últimos 13 puntos de vertidos de aguas residuales que quedaban en su término, frente a los 32 existentes en 2019, una intervención «que no se ve pero es imprescindible» para el medio ambiente y la salud pública.

Movilidad y aparcamiento

El Ayuntamiento defiende que, lejos de perder capacidad de estacionamiento, Ogíjares la ha ampliado de manera notable. Antes de 2019 existían 340 plazas; tras las nuevas actuaciones y los dos aparcamientos que verán la luz en 2026 (Loma Linda y calle Real Baja), el municipio alcanzará las 547 plazas, con solo 22 eliminadas por obras de accesibilidad y seguridad en zonas peatonales clave. Además, se están ejecutando remodelaciones completas de calles históricas como Las Parras, Jazmín o Sorolla, así como los accesos al Ayuntamiento y el Camino de Las Gabias. Otro de los cambios definitivos en la movilidad será la reforma de la curva de la calle Las Cruces, tras años de negociación se ha logrado un acuerdo con los propietarios colindantes y se va a reformar en breve.

Inversiones

Entre los equipamientos en marcha, destaca el Centro de la Mujer, con más de 450 m² y orientado a actividades culturales, deportivas y de asociacionismo. Se prevé su inauguración en los próximos meses.

El gran proyecto cultural es el nuevo teatro municipal, una infraestructura reclamada durante 20 años y que ya cuenta con proyecto, estudios y un presupuesto de 3 millones de euros. La obra empezará en 2026. Tendrá 400 butacas y resolverá carencias históricas en una localidad que cuenta con una banda sinfónica, escuela de música con 800 alumnos y una programación cultural de las más amplias de la provincia.

Otro importante proyecto para esta localidad es la ampliación del bachillerato del IES Blas Infante, con una inversión de 7 millones de euros. Ogíjares, que actualmente recibe a estudiantes de Gójar y Dílar, podrá así ofrecer esta etapa educativa sin obligar a las familias a desplazarse o empadronarse en Granada para no perder plaza: «Nos emocionó; era una demanda histórica».