Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ayuntamiento informa

Ogíjares encara 2026 con el mayor paquete de inversiones de su historia y una gran transformación urbanística

El Ayuntamiento de Ogíjares afronta 2026 con unos presupuestos «certeros» y orientados a ejecutar el mayor volumen de proyectos desarrollados en el municipio en décadas, según explica el alcalde, Estéfano Polo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:06

La hoja de ruta municipal pivota sobre tres grandes ejes: estabilidad económica, renovación urbana y nuevas infraestructuras estratégicas.

El Consistorio ha aprobado esta semana las ... cuentas de 2026 con 13 votos a favor, una abstención y tres en contra, un respaldo holgado que permite iniciar la ejecución desde el 1 de enero del próximo año. «Son unos presupuestos que dan cabida a todos los proyectos comprometidos con los vecinos», señala el alcalde, Estéfano Polo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ogíjares encara 2026 con el mayor paquete de inversiones de su historia y una gran transformación urbanística

Ogíjares encara 2026 con el mayor paquete de inversiones de su historia y una gran transformación urbanística