Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
Buscan un vendedor y un responsable de almacén
Camilo Álvarez
Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:56
La compañía de moda Bestseller, detrás de marcas tan reconocidas como Jack & Jones o Balmohk, busca ampliar su equipo de trabajo. Y precisamente la segunda ... de estas marcas tiene previsto abrir en breve una tienda en el centro comercial Nevada Shopping de Armilla.
Es por ello que está buscando trabajadores para formar su equipo en el nuevo establecimiento de moda del centro comercial granadino. En cocreto, un vendedor y un responsable de almacén. «Buscamos a alguien apasionado por la moda, proactivo y comprometido con la atención al cliente» señala en el anuncio la compañía.
Para ello, valorarán experiencia previa en retail o atención al cliente, pero no imprescindible. También buscan gente con «excelentes habilidades comunicativas y capacidad para trabajar en equipo, agilidad con herramientas tecnológicas (TPV, apps de stock, etc.) y nivel fluido de español; otros idiomas son un plus. También disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.
En cuanto al responsable de almacén, liderará el buen funcionamiento interno de la tienda, garantizará una gestión eficiente de las entregas, el almacén, la rotación de producto y las rutinas operativas. Además, formará y apoyará al equipo para que «todo esté listo y funcione con eficiencia».
