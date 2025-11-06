Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una nueva tienda busca trabajadores en el Nevada. Ramón L. Pérez

Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada

Buscan un vendedor y un responsable de almacén

Camilo Álvarez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:56

Comenta

La compañía de moda Bestseller, detrás de marcas tan reconocidas como Jack & Jones o Balmohk, busca ampliar su equipo de trabajo. Y precisamente la segunda ... de estas marcas tiene previsto abrir en breve una tienda en el centro comercial Nevada Shopping de Armilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  5. 5

    El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  8. 8

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  9. 9

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  10. 10

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada

Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada