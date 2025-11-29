Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Anuncios de viviendas en el escaparate de una inmobiliaria. Pepe Marín

La oferta de pisos por menos de 200.000 euros desaparece de Pajaritos, Plaza de Toros y Fígares

La capital está, según Idealista, entre las tres ciudades de España donde más se ha reducido el stock de viviendas asequibles en los últimos cinco años

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:32

Se acabaron los pisos baratos en Granada. La percepción de cualquiera que, en estos momentos, esté inmerso en la búsqueda de vivienda la ratifica el ... último estudio del portal inmobiliario Idealista que invita a tirar la toalla al que siga empeñado en encontrar un inmueble céntrico por debajo de los 200.000 euros en la capital de la Alhambra. En los últimos cinco años, la proporción de viviendas asequibles, fijada en esa barrera de hasta 200.000 euros, se ha ido contrayendo progresivamente y ha pasado de representar más de la mitad (52%) de la oferta en venta de la capital granadina en 2020 a tan solo el 17% en estos momentos. Además las viviendas asequibles se concentran en cada vez menos barrios y otros, tradicionalmente dentro de la media de este umbral, como Pajaritos, Plaza de Toros y Fígares ahora se quedan fuera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

