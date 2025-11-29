La oferta de pisos por menos de 200.000 euros desaparece de Pajaritos, Plaza de Toros y Fígares

Se acabaron los pisos baratos en Granada. La percepción de cualquiera que, en estos momentos, esté inmerso en la búsqueda de vivienda la ratifica el ... último estudio del portal inmobiliario Idealista que invita a tirar la toalla al que siga empeñado en encontrar un inmueble céntrico por debajo de los 200.000 euros en la capital de la Alhambra. En los últimos cinco años, la proporción de viviendas asequibles, fijada en esa barrera de hasta 200.000 euros, se ha ido contrayendo progresivamente y ha pasado de representar más de la mitad (52%) de la oferta en venta de la capital granadina en 2020 a tan solo el 17% en estos momentos. Además las viviendas asequibles se concentran en cada vez menos barrios y otros, tradicionalmente dentro de la media de este umbral, como Pajaritos, Plaza de Toros y Fígares ahora se quedan fuera.

El estudio de Idealista analiza la evolución de la oferta de viviendas en lo que va de década y hace zoom sobre los mercados de las capitales de provincia para constatar que todas las ciudades en general han visto menguar su stock de las viviendas asequible. Pero en el caso de Granada lo ha hecho de forma tremenda, con una caída del 35%, que se sitúa entre las tres mayores del país. Es de hecho una de las tres capitales de España donde más se ha reducido el stock de viviendas a la venta por menos de 200.000 euros, solo por detrás de Pontevedra, donde ha caído un 41% y de Valencia (-37,4%). En este campo Granada incluso supera a la vecina Málaga, donde el volumen de vivienda asequibles se ha reducido un 33,8% en este periodo. En la foto final de las capitales españolas donde, a día de hoy, quedan porcentualmente menos inmuebles baratos, Granada es la séptima, por detrás de San Sebastián, Palma, Málaga, Madrid, Barcelona y Bilbao.

«La oferta de 200.000 euros ha desaparecido en Pajaritos, Plaza de Toros o Fígares» Chema Martínez Agente de Grupo Torres

El portal Idealista contempla en estos momentos 654 pisos en la capital por debajo del umbral de los 200.000 euros, pero en la lista escasean las viviendas familiares y la obra nueva y abundan los estudios de 40 y 60 metros cuadrados, en el caso de las zonas más céntricas. Los precios más baratos, por ejemplo el de un piso de 129.000 euros, corresponden a un inmueble de 49 metros cuadrados sin ascensor en La Chana y en la lista también hay mucho gato encerrado. Esto es, decenas de inmuebles en la capital con precio de derribo, en torno a 50.000 euros en la zona norte, pero con okupas en su interior.

El termómetro de los profesionales del sector en Granada ratifica, sin lugar a dudas, las conclusiones del estudio: Por debajo de los 200.000 euros la oferta se limita a un reducto de viviendas en los barrios de Cartuja, Zaidín y La Chana, antiguos y sin reformar.

«En Pajaritos, Plaza de Toros y Fígares, barrios donde hace cinco años podías encontrar viviendas por debajo de ese umbral, ahora esa oferta ha desaparecido, todos están más caros», constata el agente de Inmobiliaria Grupo Torres Chema Martínez.

«El piso de tres dormitorios en el Zaidín ha pasado de 60.000 euros a 170.000, se han duplicado en cinco años» Joaquín Castellón Inmobiliaria CG

La sensación de otro de los expertos del sector, Joaquín Castellón, propietario de la Inmobiliaria CG, es que todos los pisos han subido un escalón en el nivel de precios. «El piso de tres dormitorios en el Zaidín ha pasado de 60.000 euros a 170.000, se han duplicado en cinco años. Por la cantidad que ahora tienes que invertir en el piso del Zaidín antes podías vivir en Fígares o Emperatriz Eugenia», resume Castellón. En la misma línea, el CEO de Viviendas y Locales y presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Granada, Ángel Muñoz, señala que el salto se nota más en los pisos que eran más económicos. «Los precios se han disparado y los que tenían más margen de subida lógicamente eran los baratos», incide.

Lo que está claro se que, si el mercado se mueve por ciclos, este es el momento del vendedor, que tiene la sartén por el mango. «El propietario sabe perfectamente lo que puede pedir y se fija en los precios mas altos que hay a su alrededor. Siempre cree que su inmueble es mejor que el que ha vendido el vecino», apunta Joaquín Castellón.

Se triplican las de medio millón

En contraste, las viviendas de más de 500.000 euros suponen ya suponen un 18,6% de la oferta residencial actual en Granada, cerca de triplicar su peso en la ciudad, ya que hace cinco años suponían solo el 6,9% del mercado.

Ya hay más casas de más de medio millón que de 200.000 euros. En concreto, el portal Idealista contiene a día de hoy los anuncios de 792 casas, pisos y chalets que superan los 500.000 euros Granada, frente a los 654 inmuebles que se sitúan en el rango más bajo.

Y el fenómeno no es exclusivo de Granada. El estudio de Idealista constata que desde 2020, al compás de la subida vertiginosa de los precios, el grueso de la oferta residencial se ha desplazado mayoritariamente de los precios más asequibles hacia valores más altos y en la mayoría de las ciudades se ha duplicado el peso de estas viviendas más caras en el total de la oferta residencial en venta.

En cuanto al perfil de compradores que están adquiriendo las ofertas más altas, los pisos de más de medio millón de euros en el centro de Granada, no son extranjeros como en el caso de otras ciudades como la vecina Málaga, donde el cliente internacional impulsa la inversión. «Lo que yo veo, en el día a día, es que son familias que hacen la inversión de sus vidas, matrimonios con hijos que no los compran para especular ni para vender sino para vivir», concluye el propietario de la inmobiliaria CG.