Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada

Nueva oferta de empleo de una gran empresa en Granada. Hace unos días Amazon ha publicado que necesita cubrir vacantes para su centro logístico de ... Granada, que se ubica en Escúzar. Recientemente la empresa lanzó una oferta de empleo buscando 50 empleados para diferentes perfiles y ahora se centran en uno muy concreto: el de mozo de almacén.

La oferta de empleo está disponible mediante Manpower, que especifica que buscan personas «con buena actitud, con ganas de trabajar en equipo, organizadas y con predisposición de aprendizaje». Eso sí, no especifican que tipo de contrato sería, ni el salario y la jornada de trabajo. Sobre esta última, lo único que señalan es que se requiere disponibilidad para trabajar en turnos de mañana, tarde o noche de lunes a domingo.

En cuanto a las funciones a cumplir en el puesto de trabajo, detallan que son las siguientes:

- Carga/descarga de mercancía,

- Recepción de paquetería, registro de datos en el sistema informático y control de calidad.

- Clasificación de paquetes según el tamaño y el destino,

- Clasificación de mercancía en Sorter,

- Resolución de incidencias,

- Clasificar y transportar palets y paquetes según el destino,

- Uso de scanner y herramientas informáticas a nivel usuario,

- Gestión del tráfico de vehículos en las instalaciones.

- Recepcionar los camiones con materiales.

- Gestionar los muelles de salida.

- Descargar camiones con transpaleta manual.

Mientras que para poder optar al puesto señalan que los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos:

- Ser mayor de edad.

- Tener permiso de trabajo y residencia.

- Capacidad de leer y comprender instrucciones en español.

- Actitud positiva hacia el trabajo.

- Disposición y capacidad de trabajar a turnos, y flexibilidad para trabajar según lo requieran las necesidades de nuestro cliente.

- Compromiso con una cultura de seguridad.

- Compromiso con una cultura de calidad.

- Compromiso con una cultura de trabajo basada en procesos estándar.

- Capacidad de aprendizaje.

- Capacidad de concentración.

- Posición de pie o caminando durante 8 horas.

- Buena visión.

- Capacidad de cargar con hasta 22 Kgs.

- Capacidad espacial y buena orientación.

Además de todo esto, desde la empresa valorarán la experiencia previa de los aspirantes en empresas del entorno logístico, aunque aclaran que si no se ha trabajado antes en él y se quiere ampliar la experiencia también es posible optar a la vacante.