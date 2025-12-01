Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El lazo rojo simboliza apoyo a las personas con VIH o sida. A la derecha, Carmen Hidalgo, jefa de Enfermedades Infecciosas del Virgen de las Nieves. IDEAL
Día Mundial del Sida

Ocho de cada diez infectados por VIH son indetectables

La jefa de Enfermedades Infecciosas del Virgen de las Nieves advierte que cualquiera que tenga sexo sin protección está expuesto al virus e insiste en los test rápidos

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:38

Comenta

Carmen Hidalgo es la jefa de Enfermedades Infecciosas en el hospital Virgen de las Nieves de Granada. Cuando empezó la residencia, en 1997, el sida ... se conocía en el mundo como la peste rosa, la mortalidad era brutal y solo había tratamientos in vitro muy poco efectivos, muy tóxicos, que implicaban un alto número de pastillas y tenían muchísimos efectos secundarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  7. 7

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro
  8. 8 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  9. 9 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  10. 10 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ocho de cada diez infectados por VIH son indetectables

Ocho de cada diez infectados por VIH son indetectables