Ocho de cada diez infectados por VIH son indetectables

Carmen Hidalgo es la jefa de Enfermedades Infecciosas en el hospital Virgen de las Nieves de Granada. Cuando empezó la residencia, en 1997, el sida ... se conocía en el mundo como la peste rosa, la mortalidad era brutal y solo había tratamientos in vitro muy poco efectivos, muy tóxicos, que implicaban un alto número de pastillas y tenían muchísimos efectos secundarios.

Por aquel entonces, la infección por VIH «afectaba sobre todo a drogadictos, gente en la cárcel, sin techo». Desde que se empezó a trabajar con fármacos con menos secuelas y se lanzó Sustiva, primer tratamiento en una sola pastilla, mejoró muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Aunque el punto de inflexión fue Atripla, que combina tres fármacos en un único comprimido.

«Si el paciente no tomaba bien el tratamiento, podían aparecer mutaciones de resistencia y el virus se hacía mas fuerte. Nació la biterapia, que combinaba inhibidores con núcleo óxido en un solo comprimido, y ya en 2018 se supo que indetectable en sangre es igual a intransmisible. Eso ayudó a que normalizararan sus relaciones sexuales», comparte la doctora.

Se ha pasado de 19 pastillas al día en el año 97 a dos inyecciones cada dos meses. Ahora, todos los tratamientos son igual de efectivos. Hay biterapia oral, triple terapia oral y biterapia pinchada. El problema es que la mitad de los pacientes se diagnostican en fase avanzada. «No nos olvidemos de tomar precauciones. Hay que hacerse test rápidos. El VIH lo puede tener cualquier que tenga relaciones sexuales sin precaución», insiste Carmen Hidalgo.

«La mayoría son hombres que tienen sexo con hombres, jóvenes, más de la mitad españoles y en torno a un 40% extranjeros, del África Subsahariana y de Sudamérica, de Venezuela en concreto. Las mujeres rondan el 15% en España», señala. Según ella, en Granada, se diagnostican entre 50 y 100 casos cada año; el 90% de las personas con infección están en tratamiento y de estas, un 90% son indetectables. Esto supone riesgo cero en 8 de cada 10 personas con VIH.